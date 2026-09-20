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Traducido por

Exjugador del Real Madrid: aconsejo a Endrick que se marche y Vinicius no es una estrella extraordinaria

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División
R. Fabri
Vinicius Junior
Endrick
España
Brasil

Un consejo basado en una experiencia anterior

El brasileño Rodrigo Fabri, de 50 años, que se incorporó al Real Madrid en 1998 con un contrato de cinco años, pero que no llegó a disputar ningún partido oficial con el conjunto blanco, aconsejó a su compatriota Endrick abandonar el feudo del Santiago Bernabéu.

Fabri disputó algunos amistosos con el Real Madrid y fue cedido en cinco ocasiones; también jugó en el Atlético de Madrid, donde no dejó huella alguna, y ahora ha compartido su experiencia con el diario "As", donde ofreció algunas declaraciones inolvidables.

El diario "Mundo Deportivo" recogió parte de su entrevista, en la que dijo: "Llegué a España con muchísima ilusión, pero las cosas no salieron bien. Tanto la Roma como el Deportivo de La Coruña, que estaban en su mejor momento, querían ficharme, pero elegí el Real Madrid por su gran historia y su prestigiosa posición".

Y añadió: "A la larga, quedó claro que mi elección fue equivocada, pero en aquel momento estaba convencido de mi decisión. Creo que habría jugado con regularidad y me habría afianzado en Italia o en Galicia, pero mi trayectoria fue diferente".

Añadió: "Sentí entusiasmo y emoción. Es cierto que la competencia era enorme, pero creo que merecía una oportunidad. Tuve entrenadores como Heynckes, Camacho, Hiddink, Toshack y Del Bosque, y ninguno de ellos me dio plena confianza".

Y prosiguió: "Me sentí muy frustrado. En el verano de 1999 me marché al Valladolid. Sabía que estaba cerca del Real Madrid y que estaría bajo observación casi a diario. Hice una temporada estupenda en cuanto al rendimiento, ya que marqué muchos goles y di otras tantas asistencias".

Y continuó: "Estaba convencido de que merecía un lugar en la plantilla del Real Madrid, pero al final me dijeron que no contaban conmigo y me volvieron a ceder. Fue una situación complicada y desagradable. En mi lugar ficharon a Solari, procedente del Atlético de Madrid, que hizo una temporada malísima".

Al ser preguntado sobre qué le diría a Endrick, jugador del Real Madrid, a partir de su experiencia, respondió: "Veo que prácticamente no tiene ninguna oportunidad de jugar. Es joven, se le considera un jugador clave en la reconstrucción de la selección brasileña y tiene talento. Le aconsejaría que, si no consigue muchas oportunidades, como ocurre ahora, lo mejor para él es fichar por otro equipo donde pueda jugar y desarrollarse como futbolista".

Y en cuanto a los abucheos dirigidos a Vinicius en el Santiago Bernabéu, aclaró: "Eso no es normal, aunque todos conocemos las exigencias del Real Madrid. Creo que Vinicius es un gran jugador, pero no lo considero una superestrella. Aun así, es nuestro mejor delantero en Brasil".

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