Ovie Ejaria, exmediocampista del Liverpool, se encontró sin club tras finalizar su contrato con el Real Oviedo, y anunció a través de su cuenta profesional en la red social LinkedIn que busca una nueva oportunidad para relanzar su carrera profesional, en un movimiento poco habitual para un futbolista de este nivel.

Según informó el diario español Marca, Ejaria publicó un mensaje directo en su perfil personal en el que dijo: "Agente libre (mediocampista) Londres. Actualmente soy agente libre y busco la oportunidad adecuada", confirmando así su disposición a fichar por un nuevo club durante el próximo periodo.

Ejaria tiene 28 años y anteriormente pasó por la academia del Arsenal antes de fichar por el Liverpool, donde disputó su primer partido con el primer equipo bajo la dirección del entrenador alemán Jürgen Klopp, en medio de grandes expectativas por un futuro prometedor para el centrocampista.

Durante su carrera profesional, Ejaria vivió experiencias con varios clubes, entre ellos el Rangers, el Sunderland y el Reading, con el que pasó una etapa importante de su trayectoria, antes de fichar por el Real Oviedo el pasado verano en busca de una nueva oportunidad en España.

Tras finalizar su etapa con el club asturiano, el jugador inglés quedó disponible en el mercado de fichajes sin club, mientras que su actividad en LinkedIn refleja su claro deseo de encontrar un equipo que le dé la oportunidad de recuperar la carrera que arrancó en medio de grandes expectativas en el Liverpool.