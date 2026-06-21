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Muhammad Sharaf Eldeen

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Exjugador del Barcelona: «La decisión de Bouadi es del corazón y no culpa de la Federación Francesa»

Marruecos vs Haití
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Bouadi llamó la atención en el Mundial

El exinternacional francés Samuel Umtiti considera que la decisión del joven futbolista Ayoub Bouadi de representar a Marruecos en lugar de Francia fue «una elección personal que surgió del corazón», y que no tiene nada que ver con ninguna falta por parte de la Federación Francesa de Fútbol.

En una entrevista con el programa «After Foot» de «RMC», Umtiti afirmó: «Estoy convencido de que no tiene nada que ver con la Federación Francesa de Fútbol. Es el jugador quien debe decidir, y se trata, ante todo, de una elección del corazón. Debemos respetarla».

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El exjugador del Barcelona, que conoce bien a Bouadi, añadió: «Ha elegido con el corazón. Aunque haya jugado con las selecciones juveniles francesas, al final debe prevalecer el corazón. No es la Federación Francesa la que se ha equivocado, sino que Ayub ha tomado su decisión desde el corazón, y hay que respetarla».

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Bouadi destacó en el Mundial 2026 con Marruecos, en el 1-1 ante Brasil y el 1-0 a Escocia, y se le vincula con un fichaje por el Real Madrid.

Ahora los Leones del Atlas se preparan para su último partido de grupo ante Haití, el miércoles por la tarde (hora del este de EE. UU.) en el estadio Mercedes-Benz.

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