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La lesión de Désiré Doué durante el partido entre el París Saint-Germain y el Niza no fue solo un nuevo golpe para el conjunto francés, sino que volvió a poner sobre la mesa interrogantes inesperados sobre la posible relación entre las lesiones dentales y los problemas de ligamentos, después de que el joven atacante sufriera una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha pocos días después de lesionarse los dientes.

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La cadena RMC Sport reveló que varios especialistas consultados analizaron la posibilidad de que exista un vínculo entre las dos lesiones que sufrió el jugador en un breve periodo de tiempo.

Doué se había lesionado los dientes durante el partido de la selección de Francia ante Italia el pasado 12 de noviembre, antes de sufrir la grave lesión en el encuentro contra el Niza, en el que marcó el segundo gol de su equipo.

La lesión de Doué llegó pocos minutos después de que anotara el segundo tanto del París Saint-Germain, que ganaba por 2-1, y el jugador se vio obligado a abandonar el terreno de juego poco antes del final de la primera parte.

La lesión supone un duro golpe para el equipo, sobre todo porque el atacante de 21 años atravesaba un gran momento, con seis goles y cuatro asistencias en sus últimos diez partidos en todas las competiciones.

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Pascal De Marche, miembro asociado de la Academia Nacional de Cirugía Dental, explicó que la fatiga física puede hacer que el cuerpo de un deportista sea más propenso a las lesiones, y señaló que la competición profesional lleva a los jugadores al límite de sus fuerzas y que cualquier desajuste puede coincidir con un estado de agotamiento general.

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Sin embargo, no afirmó con rotundidad que la lesión dental y la inflamación derivada de ella fueran la causa directa de la rotura del ligamento, y consideró poco probable que pueda demostrarse una relación de este tipo en un plazo de diez días.

Por su parte, Rafael Bitach, profesor asociado de la Universidad de Nueva York y especialista en implantología dental, rechazó vincular la lesión dental de Doué con la rotura del ligamento cruzado, y aseguró que la mecánica de la caída del jugador y la forma en que su pie impactó contra el suelo explican la lesión con mayor claridad.

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Señaló que el dolor dental puede afectar a la masticación y a la concentración durante los entrenamientos, pero que no implica necesariamente una relación directa con las lesiones de ligamentos. Además, descartó que el protector bucal que llevaba el jugador hubiera alterado su oclusión dental de manera que afectara a su cuerpo.

De Marche abordó también la influencia de los problemas de oclusión dental en el equilibrio y en la percepción de la posición del cuerpo, y explicó que algunos estudios han detectado posibles repercusiones de estos problemas en el equilibrio general. No obstante, indicó que el protector bucal, en principio, ayuda a mantener el equilibrio, y recordó que Doué llevó un aparato ortodóncico para fijar en su sitio el diente afectado, después de recibir un codazo de Davide Frattesi durante el partido entre Francia e Italia.

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La lesión de Doué ha traído a la memoria el caso de su compañero Khvicha Kvaratskhelia, que también sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y apareció con unos dientes nuevos durante el periodo de descanso entre temporadas. Sin embargo, Bitach advirtió contra la idea de dar por hecha una relación entre los cambios estéticos en la dentadura y las lesiones deportivas, y explicó que cualquier modificación importante requiere un periodo de transición para comprobar que el jugador se adapta a ella.