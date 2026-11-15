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Jürgen Klopp, entrenador de la selección alemana, desea ver un nuevo presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) durante el año 2027, dirigiendo duras críticas a la actual dirigencia encabezada por Gianni Infantino y considerando que el cambio se ha vuelto necesario tras la polémica que ha rodeado al organismo en el último periodo.

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Infantino, de 56 años, busca ganar un nuevo mandato en las elecciones previstas para el próximo mes de marzo en la capital marroquí, Rabat, en medio de la competencia de Kozo Tashima, de 68 años, y Ramón Vega, de 55 años, en la carrera por la presidencia de la Federación Internacional.

Klopp no ocultó su rechazo a la situación actual dentro de la FIFA, asegurando que la opinión predominante se inclina ahora hacia la necesidad de un cambio, y dijo: "La opinión ahora es unánime en que el cambio sería lógico. Pensaba que las cosas no empeorarían más después de Sepp Blatter, pero hemos llegado a esta situación".

El entrenador alemán añadió, según recogió la cadena "Sky Alemania", que el fútbol necesita un liderazgo que ponga el interés del juego en primer lugar, lejos de los intereses económicos, señalando la existencia de personas capaces de asumir la responsabilidad sin buscar beneficios personales.

Continuó con sus declaraciones: "Sin duda hay personas que se preocupan de verdad por el fútbol y que no tienen ningún interés económico. Si alguna de ellas asumiera este cargo, sería algo muy positivo".

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Las declaraciones de Klopp llegaron en medio de una serie de situaciones polémicas vinculadas a la presidencia de Infantino durante el pasado año, empezando por la concesión del Premio FIFA de la Paz al presidente estadounidense Donald Trump, un premio que no ha sido renovado este año, hasta llegar a otras decisiones y posturas que han suscitado interrogantes sobre la forma de gestionar la Federación Internacional.

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También el incidente de Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, durante el Mundial 2026 generó una amplia polémica, después de que se anulara la tarjeta roja que recibió el jugador tras la intervención del presidente estadounidense, en un suceso que aumentó las críticas dirigidas a la Federación Internacional y a la naturaleza de la relación entre su dirección y algunas personalidades políticas.

La polémica se extendió también a los planes de vender participaciones de los derechos del Mundial a inversores del sector privado, lo que añadió un nuevo asunto a las críticas relacionadas con la gestión del torneo y su futuro comercial, en un momento en el que aumentan los llamamientos a reconsiderar las orientaciones de la Federación Internacional.

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En el plano deportivo, la selección alemana afronta la última jornada de la Liga de Naciones de la UEFA con la moral alta, después de haber logrado una victoria por 3-1 sobre Serbia, lo que la deja ante la oportunidad de sellar su clasificación a los cuartos de final cuando se enfrente a su homóloga neerlandesa mañana lunes.

Klopp elogió la fortaleza de la selección neerlandesa, que logró una gran victoria por 7-0 sobre Grecia el pasado viernes, asegurando que el esperado enfrentamiento será difícil, y dijo: "Han jugado un fútbol muy dinámico. Es una generación fuerte que cuenta con enormes capacidades futbolísticas. Será un partido muy emocionante, y esperamos poder limitar su peligro de vez en cuando".