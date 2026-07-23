Según L'Equipe, el Manchester City pide 100 millones de euros por su mediocampista estrella y prefiere arriesgarse a perderlo gratis el año que viene.

Su contrato expira en 2027, así que este mercado es la última oportunidad de cobrar por su traspaso.

Varios medios, como el periodista Matteo Moretto y Sky, ya informaron el miércoles de que el Real Madrid volvería a intentar ficharlo.

Moretto asegura que Rodri ya aceptó fichar por el Madrid, mientras que Sky revela una reunión secreta entre el club y los agentes del campeón del mundo.

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El City quiere renovarlo.

El City lleva meses intentando, sin éxito, renovarle. Tiene sobre la mesa un contrato listo para firmar, pero el jugador se resiste.

Si no hay acuerdo, el Madrid podría esperar a 2027 para ficharlo gratis, pues no quiere pagar más de 60 millones, según AS.

El presidente Florentino Pérez se opone a ficharlo este verano, mientras que el jugador ha manifestado en varias ocasiones su apertura al traspaso y, según Fabrizio Romano, sueña con vestir la camiseta blanca.

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Rodri ya ha sido relacionado en varias ocasiones con un fichaje por el Real Madrid

Para el mejor jugador del Mundial 2026, fichar por el equipo de la capital sería además un regreso: se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid y jugó la temporada 2018/19 con el rival ciudadano del Real. Ya en marzo admitió que «no se puede rechazar tan fácilmente» una oferta del club blanco.

No es nuevo vincular a Rodri con el Real Madrid. Tras ganar el Balón de Oro en 2023/24, se le señaló como sucesor de Toni Kroos y Luka Modric, aunque el club boicoteó esa entrega.

Tras dos temporadas sin títulos y con el regreso de José Mourinho, el club busca reforzar el centro del campo, pero aún no ha encontrado un jugador con las cualidades del campeón del mundo.