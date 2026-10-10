¡Exhibición de Christopher Nkunku! El Leipzig inflige a Adi Hütter y al Eintracht Fráncfort una derrota devastadora

El vistoso equipo del entrenador Martin Demichelis humilló al Eintracht Frankfurt con un convincente 6:0 (4:0) y se reenganchó al grupo de cabeza de la liga.

Ezechiel Banzuzi (1'), el brillante autor de tres goles Christopher Nkunku (5', 41', 44'), Antonio Nusa (54') y el suplente Tidiam Gomis (89') se encargaron además de que el RB afronte con mucho viento a favor el duelo de la Liga de Campeones ante el PSV Eindhoven del próximo martes.

Para el Eintracht, Leipzig sigue siendo un campo maldito. Ya la temporada pasada, el Frankfurt se había hundido en casa del RB (0:6), y ahora llegó la siguiente dura derrota. Bajo el nuevo entrenador Adi Hütter, los de Hesse se hunden cada vez más en la crisis tras solo una victoria en cinco partidos de liga.

Leipzig afrontaba el parón internacional XXL bajo presión por la necesidad de ganar ante sus altibajos en el rendimiento, y disipó rápidamente todas las dudas. Desde su propio campo, el RB combinó por la banda derecha hasta llegar al área, donde Neil El Aynaoui centró y, tras solo 56 segundos, encontró a Banzuzi, libre de marca en el segundo palo.

Tras ese fulgurante arranque, el RB volvió a golpear ante una defensa del Eintracht que seguía dormida y amplió de inmediato la ventaja. Nnamdi Collins, que había entrado en el once inicial, se dejó engañar por Nusa, el noruego se fue hacia dentro y asistió al goleador Nkunku dentro del área.

La ventaja cambió poco al principio en el planteamiento de los sajones. El RB convenció con una presión alta temprana, mostró mucho despliegue físico y jugó con gran velocidad. El Frankfurt solo se repuso lentamente de los golpes sufridos en la fase inicial, pero luego fue inclinando cada vez más el duelo a su favor.

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Maarten Vandevoordt evita la remontada del Frankfurt

La primera gran ocasión la desperdició Ritsu Doan (31') completamente solo ante el portero del RB Maarten Vandevoordt, que después también brilló frente a Ansgar Knauff (37') y al delantero internacional Jonathan Burkhardt (38'). En el mejor momento del Frankfurt, el RB asestó otro duro golpe tras un contraataque. Antes del descanso, Nkunku completó el primer hat-trick perfecto de la historia del Leipzig en la Bundesliga.

Hütter reaccionó al descanso y dio entrada, entre otros, al nuevo internacional Younes Ebnoutalib. Aun así, el mayor peligro siguió llegando por parte del Leipzig, que volvió a golpear por medio de Nusa. Banzuzi (63') tuvo el medio dozena en sus botas desde corta distancia. El Frankfurt solo llegó en contadas ocasiones, como en una de Knauff (70'), que falló desde un ángulo cerrado.