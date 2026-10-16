El español Ander Herrera, jugador del Real Zaragoza, afirmó que Lionel Messi es un futbolista que no se repetirá y que no ha visto nada parecido a él en toda su carrera, al tiempo que consideró que Neymar representa la magia del fútbol y que Kylian Mbappé es un "superhéroe".

Las declaraciones de Herrera, de 37 años, se produjeron durante una larga entrevista con el exinternacional inglés Rio Ferdinand, en la que repasó su etapa actual en el Zaragoza y su larga trayectoria, en la que jugó en el Athletic de Bilbao, el Manchester United, el Paris Saint-Germain y Boca Juniors.

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Herrera dijo sobre Messi, en las declaraciones recogidas por el diario español "Marca": "Es algo que no volveremos a ver".

Herrera coincidió con Messi en el Paris Saint-Germain junto a otras estrellas. Y cuando Ferdinand mencionó tres nombres del equipo francés, Messi, Neymar y Mbappé, Herrera añadió un cuarto: "Ángel Di María". Sin embargo, el centrocampista vasco aseguró que no ha visto nada parecido a Messi.

"Una locura"

Herrera explicó que la grandeza del astro argentino no estaba solo en los partidos, sino en su capacidad de ofrecer su mejor nivel todos los días de la semana, y dijo: "¿Cuántas veces perdió el balón en los entrenamientos? Cero. Era una locura. ¡Leo, cada día!".

Herrera habló de la importancia de que el jugador sea consciente de su papel dentro del equipo, de que sepa quién es la estrella y de cómo ayudarle en beneficio del conjunto.

Y dijo: "Las estrellas son estrellas. Creo que tuve la empatía necesaria para jugar con ellos. Hay que saber cómo darles el espacio, porque si yo hago mi trabajo, ellos me harán mejor. Messi y Neymar quieren que les des el balón y que estés ahí en caso de que necesiten devolvértelo".

Y sobre la dificultad de gestionar un vestuario con jugadores de ese calibre, dijo: "Es difícil, pero no imposible. Ancelotti lo hizo en el Real Madrid con Cristiano, con Bale, con Benzema, con Sergio Ramos...".

Y señaló que Luis Enrique se deshizo de las estrellas, porque podían suponerle un problema, y añadió: "Y mira lo que ha conseguido con el Paris Saint-Germain".



