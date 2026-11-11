Exestrella del Liverpool: Arnold debería fichar por el Bayern de Múnich

Compartir Sigue a GOAL en Google

Emile Heskey, exdelantero del Liverpool y de la selección de Inglaterra, considera que el traspaso de Trent Alexander-Arnold al Bayern de Múnich podría representar un buen paso en su carrera, ante la disminución de sus minutos con el Real Madrid, señalando que el potencial ofensivo que posee el lateral inglés supera, desde su punto de vista, las críticas dirigidas a sus capacidades defensivas.

Anuncios

En declaraciones al sitio "Eldorado", Heskey afirmó: "El Bayern de Múnich sería una buena opción para Trent Alexander-Arnold. La liga alemana (Bundesliga) tiene una competencia muy fuerte, y estaría en el club más grande de allí, lo que sería algo magnífico para él, aunque me encantaría verlo regresar al Liverpool".

Y añadió: "A pesar de todas las críticas de las que hablamos sobre sus capacidades defensivas, sus virtudes superan a sus defectos. Lo que aporta cuando se suma al ataque sobrepasa esas críticas por un amplio margen".

Las palabras de Heskey llegan en medio de las dificultades de Alexander-Arnold para conseguir una oportunidad de participación regular con el Real Madrid.

Se había trasladado al club español en el verano de 2025, procedente del Liverpool, tras el final de una trayectoria que se extendió durante cerca de 20 años dentro del club inglés, a cuya academia se incorporó cuando tenía seis años.

Anuncios Anuncios

Lee también:

Un Casillas enfadado retira a sus dos hijos del Real Madrid

Related Topics

Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV

El Barcelona responde al fichaje del Real Madrid apuntando a la joya de Alemania

El lateral inglés no logró asentarse en el once titular del conjunto merengue durante su primera temporada, ya que las lesiones entorpecieron su arranque, y disputó solo 21 partidos en la liga española durante la temporada 2025-2026, 14 de ellos como titular.

Anuncios

Su situación se complicó aún más durante la actual temporada 2026-2027, con el aumento de la competencia por el puesto de lateral derecho, ante la apuesta del cuerpo técnico del Real Madrid por otras opciones.

El entrenador José Mourinho da prioridad a Federico Valverde, seguido de Denzel Dumfries, algo que se ha reflejado en el número de minutos de participación del jugador inglés.

Anuncios

El jugador, de 28 años, posee un historial repleto de éxitos con el Liverpool, pues disputó 354 partidos con la camiseta del primer equipo, en los que marcó 23 goles y dio 86 asistencias.

Además, contribuyó a la conquista de la Liga de Campeones de Europa en 2019, y de los títulos de la Premier League en 2020 y 2025, junto a la FA Cup, la Copa de la Liga, el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa.

Anuncios

Alexander-Arnold había abandonado el Liverpool en el verano de 2025, después de decidir no renovar su contrato, en busca de un nuevo reto en su trayectoria, y optó por trasladarse al Real Madrid, al que veía como una oportunidad para lograr sus aspiraciones a nivel europeo.

El futuro del jugador en el Madrid parece sumamente complicado. Llegó al club blanco en medio de grandes expectativas, al ser considerado uno de los mejores jugadores en su posición a nivel mundial.

Anuncios

El Real Madrid pagó 10 millones de euros para asegurar la incorporación del jugador y su participación en el Mundial de Clubes, a pesar de que su contrato con el Liverpool iba a finalizar solo unos días después.

Pero su adaptación al equipo no fue sencilla. En su primera temporada disputó 30 partidos, 22 de ellos como titular, y ofreció una temporada de rendimiento irregular. Y tras solo un año, el club comprendió la necesidad de apostar con fuerza por Dumfries para ocupar ese mismo puesto, al tiempo que Fede Valverde continúa demostrando su capacidad para aportar por la banda derecha.

Anuncios

La experiencia de vestir la camiseta blanca no fue como Arnold la había imaginado. Pocos meses antes de su traspaso al Real Madrid, el lateral inglés hablaba de su aspiración a ganar el Balón de Oro, pero la historia cambió mucho, y su futuro en el club quedó en entredicho.

No parece que el Madrid ni el jugador estén pensando en poner fin a la relación entre ambos, por el momento, pero la realidad apunta a que la escasa participación podría llevar, a medio plazo, a replantear la continuidad de Arnold en la capital española, según informes de prensa.