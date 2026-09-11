Arda Turan, entrenador del Shakhtar Donetsk ucraniano, generó polémica con una llamativa declaración sobre su estilo apasionado en la banda, después de evocar al antiguo trío del centro del campo del Real Madrid, Toni Kroos, Luka Modric y Casemiro, cuando le preguntaron por el motivo de su constante nerviosismo durante los partidos.

En declaraciones a la prensa tras el empate de su equipo con el PSV Eindhoven neerlandés (1-1), ayer jueves en la primera jornada de la Liga de Campeones de Europa, el exjugador del Barcelona y del Atlético de Madrid habló sobre su forma de gestionar los partidos, antes de sorprender a todos con una respuesta en la que citó al trío del conjunto merengue, el eterno rival del Barça y del cuadro blanco.

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Turan afirmó: "Si tuviera a Kroos, a Modric y a Casemiro, me quedaría sentado los noventa minutos", en alusión a que entonces no necesitaría dar instrucciones a sus jugadores de forma continua.

Durante el encuentro, Turan se irritó por una de las decisiones del árbitro turco Halil Umut Meler, en el minuto 85, y recibió una tarjeta amarilla, antes de reconocer tras el pitido final que su reacción había sido inapropiada.

El técnico turco declaró: "Es culpa mía. Halil dirigió hoy un partido muy bueno. Y su equipo fue de lo más correcto. Dirigieron un encuentro digno de la Liga de Campeones. A veces nos equivocamos llevados por la emoción. Ocurre, no hay problema".

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