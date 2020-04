Exequiel Palacios se abrió en una entrevista: su adaptación en Alemania, el legado de Gallardo y lo que más extraña de River

El futbolista se abrió por completo y fue sincero: "No te voy a mentir, extraño el mundo River", sostuvo. Además, se rindió en elogios a Gallardo.

Hace poco que dejó River Exequiel Palacios con destino a . La adaptación se hace complicada, aunque cuenta con la amistad de Lucas Alario, su nuevo compañero de equipo en el Bayern Leverkusen.

En pleno aislamento, el ex jugador del Millonario tuvo una charla extensa con TNT Sports donde reflexionó sobre las diferencias entre y Alemania: "Acá quieren que juegue de doble cinco, en River no estaba acostumbrado, cambian algunas cosas en la cancha. Acá no tenés tanto tiempo para pensar en la mitad de cancha, te van a presionar y son fuertes en la marca. Físicamente son más rápidos y más fuertes", sostuvo.

El artículo sigue a continuación

"Uno está para aprender y escuchar", acotó algo cabizbajo, a lo que Hernán Castillo, rápido, le coló una pregunta directa al corazón: "¿Se extraña todavía River o entendés que hay que ir dando vuelta la página?". Palacios fue más que sincero al contestar: "Sinceramente, no te voy a mentir, extraño. A la gente, a mis compañeros, es diferente, ahí yo conozco gente desde muy chico porque es donde me crié, llegué a los 8 años. Tengo una vida en River", sentenció.

Más equipos

"Desde abajo te enseñan a ser una familia, el sentido de pertenencia lo tiene también el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo que siempre tienen una sola idea que es trabajar con humildad. Se formó una familia, por eso no tengo dudas de que les va a seguir yendo bien y van a seguir ganando cosas importantes", explicó.

Castillo le recordó esa conferencia de prensa en la que el Muñeco declaró que no había un reemplazante para Palacios en todo el fútbol argentino y le pidió que contará qué había sentido ante esas palabras. "Me llenó de satisfacción y de orgullo, él me subió a Primera. Tuvieron que implementar la línea de 3, de 5 y lo hicieron de la mejor manera. Eso tiene Gallardo, se le presentan los obstáculos, sabe esquivarlos y resolverlos de la mejor manera", finalizó.