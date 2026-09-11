Julio Salinas, exdelantero del Barcelona, mostró su satisfacción por el hecho de que Julián Álvarez no fichara por el Barcelona, y afirmó que el club catalán cometió un error al intentar contratar al jugador argentino.

Salinas señaló, durante su aparición en el programa "Ortega", al hablar sobre la actualidad del club catalán: "Estoy contento de que no venga ahora, y espero que tampoco venga en enero. Para mí, eso sería un error".

Salinas reconoció las grandes cualidades de Álvarez, pero consideró que la cantidad que el Barcelona estaba dispuesto a invertir en la operación era exagerada, y dijo: "Es un futbolista muy bueno, y nadie puede poner en duda su calidad, pero esa cantidad de dinero me parece exagerada".

Salinas cree que el Barcelona debe mejorar su política en el mercado de fichajes, y explicó: "Tiene que aprender un poco a comprar mejor y a vender mejor".

El exdelantero internacional español reforzó aún más su postura, tras concretar el valor económico que el Barcelona estaba dispuesto a pagar, y dijo: "La oferta que creo que hizo el Barcelona, de 130 millones, me parece una cantidad muy grande, muy grande".

Salinas reveló la operación que habría intentado cerrar si ocupara el cargo de director deportivo del Atlético de Madrid, y dijo: "Viendo la necesidad del Barcelona, habría intentado fichar a Ferran Torres, y conseguir a Ferran Torres y 80 millones de euros. Lo habría considerado una gran operación".

La visión de Salinas contrasta con el interés del Barcelona en Julián Álvarez, cuyo fichaje finalmente no se materializó, mientras que el jugador continúa su trayectoria con el Atlético de Madrid.

Salinas también elogió el papel de Raphinha en el Barcelona, más allá de sus goles, ya que el exdelantero considera que el jugador brasileño representa un elemento decisivo gracias a su capacidad para presionar y transmitir ese espíritu al resto del equipo.

Salinas dijo: "Mientras Raphinha esté en buen estado, su papel en el Barcelona me parece decisivo".

Y explicó por qué es importante el jugador brasileño, diciendo: "Raphinha, con la presión que ejerce en todos los partidos, incluso cuando el resultado es 5-0, hace que al final Lamine Yamal se vea obligado a hacer lo mismo".

Este importante papel de Raphinha se vio también al inicio de la presente temporada, tras asumir mayores responsabilidades y llevar al Barcelona, con dos goles, a la gran victoria sobre el Feyenoord en la Liga de Campeones de Europa.

Salinas sorprendió al final de sus declaraciones a todos con su elección de Fabián Ruiz como candidato a ganar el Balón de Oro, basándose en un argumento claro, al decir: "Fabián lo ha ganado todo y ha sido un jugador imprescindible".

El exjugador del Barcelona destacó los títulos de Fabián Ruiz, y en especial su importancia con la selección española, al decir: "Ha ganado todos los títulos con el Paris Saint-Germain, ha ganado el Mundial, ha ganado la Liga de Campeones de Europa, y además fue un jugador decisivo en el Mundial".

Salinas también elogió lo logrado por el centrocampista español tras convertirse en un elemento fundamental en el sistema de Luis de la Fuente, al decir: "El cambio táctico que hizo Luis de la Fuente hizo que Fabián, imagínate, supere a Pedri".

Esta candidatura sitúa al centrocampista español dentro del círculo de debate en torno al premio del Balón de Oro, que este año también estuvo marcado por la atención que llamó la ausencia de Raphinha de la lista de candidatos.



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