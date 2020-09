Desde hace tiempo uno de los temas que rondan al Mundo River es el futuro de Lucas Martínez Quarta. El defensor, con experiencia en la Selección y gran presente en el Millonario, ha manifestado públicamente sus ganas de jugar en Europa y fue su propio representante quien más de una vez lo reforzó.

Su pasaporte europeo y su gran proyección son dos pilares cruciales a la hora de pensar en su salida del club argentino, y si bien hubo varios rumores acerca de pretendientes, parece haber cobrado un mayor protagonismo en las últimas semanas.

Al parecer, según pudo averiguar Goal en , varios periodistas y hasta dirigentes del equipo de Florencia, ya se animan a decir que Martínez Quarta será un integrante más del plantel que ya tiene a Germán Pezzella- quien puede llegar a irse en las próximas horas, pero que aún nada tiene definido-. Primero ofrecieron un préstamo, que rápidamente fue desestimado en Buenos Aires.

Si bien se habla de una cifra cercana a los 6 millones de euros, ese dinero apuntaría a la venta de un porcentaje del jugador, por ejemplo un 50 por ciento, que le permitiese a River reacomodar esta venta en un futuro donde el mundo económico del fútbol sea más estable que el escenario postpandemia.

Los informantes desde Firenze, en cambio, se atreven a acercar unos 12 millones de euros por la compra del jugador nacido en las Inferiores de Núñez, y un contrato de 1,3 millones para el jugador. ¿Lo cierto? Son por ahora rumores, ya fue Marcelo Gallardo quien enfrentó esta situación y pidió cautela, más allá del rol de los representantes en este tipo de arreglos y declaraciones públicas.

Pareciera comenzar a cerrarse este traspaso, que sería un gran ingreso económico para un River necesitado. Pero es imposible no reparar en un antecedente no tan lejano en torno a Emanuel Mammana, quien tenía todo cerrado para migrar a la Fiorentina, pero a quien los italianos le bajaron el pulgar a último momento. A esperar, mientras tanto, hoy River recibe a Sao Paulo por la .

En Fiorentina dan "hecho" el pase de Martínez Quarta, bueno, tantos años militando el club me permiten x fin vender humo un mercado de pases. De todas formas, como dice Gallardo: hasta que no lo vea...

Leí algo de 6 millones y me dicen 12. Veremos, no olvidemos el caso Mammana. pic.twitter.com/BBGG0fn5kT