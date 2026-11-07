Una fuente cercana al Al-Hilal saudí zanjó la polémica surgida en torno a la posibilidad de que el club fiche al neerlandés Jeremie Frimpong, lateral del Liverpool inglés, durante el próximo mercado de fichajes, tras las informaciones que vinculaban al jugador con un traspaso a las filas del "Líder".

Diversos informes periodísticos habían hablado durante las últimas horas sobre la entrada de Frimpong en la órbita de intereses del Al-Hilal, en el marco de los movimientos del club para reforzar su plantilla con nuevos elementos, de cara a los próximos compromisos.

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El portal "Kooora" contactó con una fuente cercana al Al-Hilal, que negó que el club tenga interés en fichar al lateral neerlandés, subrayando que el jugador no figura entre las opciones que están sobre la mesa de la directiva en estos momentos.

La fuente aclaró que el italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, sitúa el refuerzo de las posiciones de central y de centro del campo en lo más alto de sus prioridades, dada su necesidad de potenciar ambas demarcaciones antes de pensar en añadir un nuevo jugador en el puesto de lateral derecho.

Señaló que Inzaghi está convencido de las cualidades que posee el lateral local Mohammed Mahzari, lo que le lleva a preferir aprovechar la plaza de jugador extranjero en la posición de central o de pivote, en lugar de fichar a Frimpong.

De este modo, las noticias que vinculaban a Frimpong con el Al-Hilal parecen alejadas de las orientaciones actuales del club, en un momento en el que el cuerpo técnico se centra en atender necesidades más urgentes dentro de la plantilla, según reveló la fuente cercana al "Líder".