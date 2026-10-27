Mustapha Hadji, leyenda de la selección de Marruecos, cargó duramente contra Sofyan Amrabat, jugador de Marruecos, tras la última crisis con el entrenador Mohamed Ouahbi, al señalar que portar la bandera marroquí "es un honor para cualquier jugador".

Amrabat anunció el pasado septiembre la suspensión de su participación y su falta de disposición para representar a la selección de Marruecos mientras Ouahbi continuara al frente del cuerpo técnico de Marruecos, aunque dejó claro que no se había retirado del fútbol internacional.

Por su parte, Ouahbi aseguró que las declaraciones de Amrabat se debían a su escasa participación con la selección marroquí, e insistió en que no podía otorgarle más minutos de juego mientras no participara de forma continua con su club.

Hadji dijo sobre la crisis, en una entrevista grabada para Kooora que se publicará más adelante, "Amrabat juega para la selección marroquí, que representa al país y enarbola su bandera, y no juega para Mohamed Ouahbi; por lo tanto, debe jugar bajo la dirección de cualquier entrenador".

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Y añadió, dirigiendo un mensaje a Amrabat: "Tú representas al país y no al entrenador, por eso no debes exigir un cambio de entrenador, ya sea Ouahbi, Regragui o cualquier otro entrenador".

"Representar a Marruecos es un gran honor"

Y en cuanto a las declaraciones posteriores del jugador del Ajax de Ámsterdam holandés de que su desacuerdo con Ouahbi no tenía que ver en absoluto con la escasa participación en la selección, Hadji aseguró que el interés de la selección marroquí debe mantenerse por encima de cualquier problema.

Hadji explicó: "Representar a la selección marroquí es un gran honor; tener la oportunidad de enarbolar la bandera marroquí de entre 40 millones de marroquíes es algo enorme, y debe estar por encima de cualquier problema".

La leyenda de Marruecos coincidió con las declaraciones de Ouahbi en su comentario sobre la crisis, cuando dijo que "tu historia te otorga respeto, pero no te concede el privilegio de permanecer en el once titular".

Hadji completó sus declaraciones diciendo: "Todo el respeto por lo que Amrabat ha aportado a la selección, pero eso no le da derecho a decir que un entrenador debe marcharse para que yo me incorpore al equipo".

Y continuó, dirigiendo un duro mensaje a Amrabat: "¿Quién eres tú para decir eso? No estás por encima de la selección ni del entrenador ni de la bandera marroquí; tienes que venir a la selección y jugar en silencio, aunque juegues un solo minuto, porque es un honor para ti".

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