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Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Traducido por

Exclusiva para Kooora: el Al-Nassr corta el paso al Barcelona por João Félix

J. Felix
Al Nasr FC
1ª División
Barcelona
Portugal
Arabia Saudí
España

¿Qué va a pasar?

Fuentes propias de "Kooora" dentro del club saudí Al Nassr han sabido de un giro sorprendente e inesperado que afecta al futuro de la estrella portuguesa Joao Felix, y que podría cambiar por completo la hoja de ruta del jugador durante el próximo periodo.

Las fuentes señalaron que la directiva del Al Nassr, presidida por Ahmed Al Sultan, corre contra el tiempo para iniciar los trámites legales con el objetivo de activar la cláusula de prórroga unilateral en el contrato de la estrella portuguesa hasta el verano de 2029, y cerrar por completo el camino a los intentos de su agente, Jorge Mendes, de llevarlo al Barcelona.

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Este contundente movimiento por parte del equipo directivo del Al Nassr se produjo tras la llegada de informaciones confirmadas sobre el renovado interés del Barcelona en fichar al jugador, ya que Mendes planeaba aprovechar la finalización del periodo obligatorio del contrato de Felix al término de la presente temporada (verano de 2027), para trasladarlo al club catalán en una operación gratuita o por una cantidad simbólica.

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Según lo recabado por el sitio "Kooora" de los detalles del contrato firmado en el verano de 2025, la activación de esta cláusula obligará a la directiva del Al Nassr a abonar al club inglés Chelsea una cantidad aplazada de 20 millones de euros (con lo que el total de la operación ascendería a 50 millones de euros), además de elevar automáticamente el salario anual de Felix de 10 a 12,5 millones de euros.

Las fuentes apuntan a que la directiva del Al Nassr intenta actualmente resolver algunas crisis financieras, y después informará a la Liga Profesional Saudí de su disposición a presentar las garantías económicas necesarias para la operación de Felix antes de que llegue la fecha límite el próximo mayo.

El Al Nassr se apoyará en la liquidez financiera prevista procedente de la enorme asociación de inversión que lidera el capitán del equipo, Cristiano Ronaldo, con fondos internacionales, lo que representa un duro golpe para las aspiraciones del Barcelona, dado que el club español jamás podrá igualar estas cifras ni comprar el contrato del jugador tras su prórroga legal.

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