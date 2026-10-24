Mohamed Wahbi, seleccionador del combinado marroquí, prepara una sorpresa ofensiva para la afición de Marruecos en la concentración del próximo mes de noviembre, de cara a los dos enfrentamientos ante Níger en las jornadas tercera y cuarta de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

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Desde que Wahbi asumió la dirección técnica, ha recurrido a varios nombres diferentes en la posición de delantero, como Ayoub El Kaabi, Soufiane Rahimi, Ismael Saibari y otros, pero en algunas ocasiones echó en falta las características del delantero clásico.

Según la información que ha llegado a " Kooora ", Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad saudí, se ha ganado la admiración de Mohamed Wahbi en el último periodo, lo que ha llevado a este último a plantearse incorporarlo durante la próxima concentración de noviembre, en medio del firme deseo de mantener la exclusión de Ayoub El Kaabi.

Esto se suma al deseo de Wahbi de apostar por un ariete que sepa moverse dentro del área, lejos de la idea del falso delantero, además de la falta de claridad sobre la situación de Soufiane Rahimi, estrella del Al-Ain emiratí, hasta el momento tras su lesión contra el Shabab Al-Ahli Dubái hace 48 horas.

En-Nesyri no ha tenido el honor de representar a la selección marroquí en ninguna ocasión desde la llegada de Mohamed Wahbi a la dirección técnica, ya que su última participación con la camiseta de Marruecos se remonta a la pasada Copa Africana de Naciones.

En-Nesyri ha disputado con el Al-Ittihad 13 partidos en las distintas competiciones de la presente temporada, en los que ha marcado 7 goles y ha dado dos asistencias, teniendo en cuenta que ha anotado en 4 de los últimos 5 encuentros que ha jugado con el "Al-Amid" en la Roshn Saudi League.



