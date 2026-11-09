El alemán Jens Weissing, director técnico del Al-Ittihad saudí, ha comenzado a perfilar los cambios que pretende realizar en la plantilla de "El Decano" durante el próximo mercado de invierno, en el marco de su empeño por reconstruir el equipo de acuerdo con sus ideas tácticas y sus necesidades sobre el terreno de juego.

"Kooora" ha sabido, a través de una fuente cercana al club del Al-Ittihad, que Weissing se dirige a prescindir de al menos tres jugadores durante el próximo mes de enero, con el objetivo de liberar plazas en la plantilla y dar la oportunidad a la directiva de fichar a nuevos elementos capaces de ejecutar sus requerimientos tácticos.

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La fuente aclaró que el entrenador alemán no se siente plenamente satisfecho con el rendimiento de algunos de los nombres presentes en la plantilla actual, y considera que hay necesidad de introducir cambios en más de una posición. El delantero saudí Saleh Al-Shehri encabeza la lista de candidatos a salir, ante el deseo de Weissing de fichar a un ariete más joven.

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Añadió que el entrenador presentará un informe técnico a la directiva del club durante los próximos días, que incluirá su evaluación de varios jugadores y sus recomendaciones sobre su futuro, entre las expectativas de que el informe abarque otros dos nombres: Muadh Faqihi y Hamed Al-Ghamdi, con lo que el trío se convertiría en los principales candidatos a abandonar el equipo en enero, a menos que surjan novedades en los cálculos del cuerpo técnico.

El Al-Ittihad compite con fuerza durante la presente temporada por numerosos títulos, especialmente la Liga de Campeones de Asia de la Élite y la Liga Roshn de Profesionales, por lo que busca incorporar elementos capaces de lograr el éxito esperado.