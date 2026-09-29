El portugués José Peseiro, exseleccionador de Arabia Saudí y actual técnico del Al-Ula, discrepó de la opinión del griego Georgios Donis, entrenador de la selección saudí, sobre la influencia de los profesionales extranjeros de la liga Roshn en los jugadores del combinado nacional.

Donis se quejó de la escasa participación de los jugadores de la selección saudí con sus clubes en la liga Roshn, debido al dominio de los profesionales extranjeros.

Y afirmó, al margen de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", que se disputa actualmente en Arabia Saudí: "No temo a nada, pero la existencia de una liga fuerte no significa necesariamente una selección fuerte, ya que los clubes dependen de las estrellas extranjeras, y eso es lo que reduce las oportunidades de los jugadores saudíes".

Esto es de lo que se quejaron Roberto Mancini y Hervé Renard, exseleccionadores de Arabia Saudí, tras fracasar en la consecución de logros con el conjunto nacional.

Pero Peseiro, que dirigió al Al-Hilal durante 6 meses en 2006 y a la selección saudí entre 2009 y 2011, tiene una opinión diferente, pues considera que los profesionales extranjeros han beneficiado al fútbol saudí.

Peseiro afirmó, en una entrevista para Kooora que se publicará íntegra más adelante: "Han ayudado, y siguen ayudando, de una manera enorme".

Y añadió el técnico de 66 años: "Entrenar a diario junto a un jugador que ha ganado el Balón de Oro o se ha coronado en una competición europea eleva el nivel de cualquier jugador local. Las exigencias han aumentado, y eso hará que la selección saudí sea mucho más madura".

El entrenador portugués prosiguió: "La realidad del fútbol saudí en este momento no se compara con lo que viví cuando era entrenador del Al-Hilal y de la selección saudí. En todos los niveles, y en todos los aspectos, el fútbol se ha desarrollado de una manera enorme. Toda esta inversión y este desarrollo darán sus frutos a corto y medio plazo".