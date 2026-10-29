Mustapha Hadji, leyenda de la selección marroquí, aconseja a Brahim Díaz, actual estrella de los Leones del Atlas, marcharse del Real Madrid a la Liga Roshn Saudí Profesional para mantener su lugar en las filas de la selección.

Brahim Díaz sufre la falta de minutos con el Real Madrid desde el regreso del portugués José Mourinho al inicio de la presente temporada.

Díaz se ha limitado a disputar 210 minutos, repartidos en 6 partidos entre todas las competiciones desde el comienzo de la temporada, y es uno de los jugadores del Real Madrid con menos minutos de participación.

Pese a su brillantez en los minutos que ha tenido esta temporada y haber dado dos asistencias de gol en la Liga de Campeones de Europa, la feroz competencia por los puestos de ataque dificulta la tarea del internacional marroquí de conseguir un sitio como titular en el once del conjunto blanco.

Informes de prensa señalaron que la federación saudí piensa seriamente en incorporar a Díaz durante el mercado de fichajes de invierno, el próximo enero, y prepara una oferta descomunal.

Sobre la situación de Díaz en el Real Madrid, Hadji dijo, en su entrevista con Kooora: «Juega en el club más grande del mundo, pero sinceramente le aconsejo marcharse a la liga saudí si hay una oferta».

Y añadió la estrella marroquí, que anteriormente jugó como profesional en la liga inglesa: «Soy un buen seguidor de la Liga Roshn, y la competición allí cuenta con la participación de profesionales del más alto nivel, y la competencia es difícil».

Hadji subrayó que seguir dejando a Díaz fuera del once del Real Madrid significa su salida de los planes del entrenador Mohamed Ouahbi en la selección de Marruecos.

Dijo: «Díaz no participa con el Real Madrid más que unos pocos minutos, y por tanto será difícil convocarlo a las filas de la selección marroquí, porque no merece jugar a nivel internacional en esta situación».

La leyenda de Marruecos cerró sus declaraciones al respecto diciendo: «Deseo que se marche a un gran club en Arabia Saudí o en cualquier otra liga, para que tenga la oportunidad de jugar más de una hora en cada partido».

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