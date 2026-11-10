Compartir Sigue a GOAL en Google

David Raya ha revelado las divertidas ocurrencias de sus compañeros del Arsenal en el vestuario en una entrevista exclusiva con GOAL. El portero español no se ha mordido la lengua y ha contado de todo, desde quién tiene el peor gusto musical hasta quiénes son los jugadores más competitivos en los entrenamientos.

Anuncios

Los secretos del vestuario

Raya ha ofrecido una visión poco habitual de la dinámica del vestuario del Arsenal. El portero español participó en una distendida sesión de preguntas y respuestas sobre sus compañeros.

No se cortó a la hora de combinar los elogios con alguna crítica en tono de broma. A Raya le pidieron que diera nombres sobre diversos temas, desde los hábitos en las redes sociales hasta las habilidades de supervivencia.

Los más ruidosos y el peor gusto musical

Según Raya, el autobús del equipo rara vez es un lugar tranquilo durante los desplazamientos. El portero español señaló a varios compañeros que suelen ser los que más ruido hacen en los viajes.

«Hay unos cuantos», reveló Raya. «Diría que Ebs [Eberechi Eze], Noni [Madueke] y Bukayo [Saka]. Juegan al Uno y siempre están gritando».

Anuncios Anuncios

El portero también señaló rápidamente al compañero con peor gusto musical de la plantilla. Raya no dudó en nombrar a Madueke como el peor DJ del vestuario y añadió que a su compañero «no le va a gustar».

Related Topics

La competitividad en los entrenamientos y las dotes culinarias

Raya también habló del alto nivel de exigencia en los entrenamientos. Señaló a su compatriota Mikel Merino como el jugador que más odia perder y apuntó que «lleva dentro ese espíritu competitivo».

Merino fue también la primera opción de Raya para que le preparase la cena, mientras que, en tono de broma, advirtió de que sería mejor no comer nada preparado por el joven Max Dowman. «Voy a decir Max Dowman porque, obviamente, es joven y todavía no sabe cocinar», explicó Raya.

Anuncios

En otras categorías distendidas, Tommy Setford fue señalado como el que más tiempo pasa delante del espejo. Por su parte, Piero Hincapie fue elegido como el jugador que más tiempo pasa en TikTok.

Una descripción singular de Timber

Por último, le preguntaron a Raya a qué compañero se llevaría para sobrevivir si se quedaran atrapados en un desierto. Eligió a Jurrien Timber por su inteligencia.

Anuncios

«Diría que Jurrien Timber», afirmó Raya. «Tiene esa astucia y creo que sobreviviría bien».