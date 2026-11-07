Compartir Sigue a GOAL en Google

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, ha hablado del proceso de regreso de Gavi a la selección. Aunque el centrocampista del Barcelona no fue incluido en la última convocatoria de 27 jugadores para los partidos de la Liga de Naciones, De la Fuente insistió en que Gavi sigue siendo un caso especial para los campeones del mundo.

Anuncios

Gavi continúa su recuperación al margen del grupo

El centrocampista del Barcelona Gavi continúa con su proceso de recuperación mientras España prepara sus últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones contra la República Checa e Inglaterra. Con Rodri y Dani Olmo, dos piezas clave del centro del campo, de baja por lesión, la competencia por un puesto en la medular de España sigue siendo intensa.

De la Fuente ha convocado a Pablo Barrios, del Atlético de Madrid, y al centrocampista del Real Betis Marc Roca para reforzar las opciones en el centro del campo junto a Martin Zubimendi, Fabian Ruiz, Pedri, Mikel Merino y Fermin Lopez.

Pese a su ausencia actual, el papel de Gavi en la selección sigue fuera de toda duda.

De la Fuente considera a Gavi una excepción especial

Durante la rueda de prensa en la que anunció la convocatoria, De la Fuente subrayó que Gavi ocupa un lugar único en sus planes, aunque animó al joven a seguir mejorando su estado de forma.

Anuncios Anuncios

«Gavi siempre merece una excepción. Es muy difícil entrar en este grupo», declaró De la Fuente.

Related Topics

«Gavi debe seguir siendo él mismo. Tiene que seguir mejorando, como todos los demás», añadió el seleccionador, reafirmando su confianza en el futuro del joven a largo plazo.

Las lesiones condicionan el centro del campo de España

La ausencia de jugadores clave como Rodri y Olmo ha obligado a De la Fuente a adaptar la estructura de su centro del campo, aunque mantiene la confianza en las alternativas de las que dispone.

Anuncios

Pablo Barrios regresa a la convocatoria tras perderse anteriores oportunidades por lesión, mientras que Marc Roca vuelve a ser convocado después de un buen inicio de temporada con el Betis.

De la Fuente destacó que mantener un alto nivel de exigencia y la confianza mutua dentro del grupo permite a los nuevos centrocampistas adaptarse sin problemas a las exigencias tácticas de España.

Anuncios

Una visión a largo plazo para el centro del campo de España

España se concentrará el lunes en su sede de entrenamiento antes de viajar a Praga para enfrentarse el jueves a la República Checa.

Mientras España busca asegurarse una plaza en los cuartos de final de la Liga de Naciones, previstos para marzo, De la Fuente seguirá de cerca la evolución de Gavi en su club.

Anuncios

La selección campeona del mundo aspira a mantener su racha de 42 partidos sin perder mientras amplía sus alternativas de cara a futuros grandes torneos.