Danilho Doekhi causó sensación el lunes por la noche en la Lazio. El exjugador del Ajax fue importante en la victoria por 1-2 sobre el Udinese y, tras el partido, recibió muchos elogios de los aficionados italianos, que en X lo describieron entre otras cosas como “un muro”. “Ya es un fichaje top”, se lee.

Doekhi llegó el pasado verano libre desde el Union Berlin a la Lazio y no ha tardado en hacerse notar en Roma. El central de 28 años está siendo ampliamente elogiado tras su actuación en Udine: “Otro partido excelente de Doekhi”, escribió un aficionado.

Su manera de defender también está causando impresión. “¿Me equivoco o este Doekhi es un marcador bastante fuerte? Buen sentido de la colocación, fuerte en la lectura de las situaciones defensivas y mucha capacidad física”, dice una de las reacciones, mientras que otro aficionado también puso el foco en otro exjugador del Ajax: “Doekhi perfecto, Kenneth Taylor Prime”.

Ante el Udinese, Doekhi no se limitó a sus tareas defensivas. A diez minutos del final, Kenneth Taylor lo encontró en la izquierda, tras lo cual el central puso un excelente centro para el ex del AZ Albert Gudmundsson, que de cabeza marcó el decisivo 1-2. Un aficionado no dejó pasar la oportunidad de lanzar un dardo al lateral derecho Manuel Lazzari: “Doekhi pone mejores centros que Lazzari”.

Hasta entonces, la Lazio lo había pasado mal durante mucho tiempo en Udine. Poco después del descanso, el Udinese se adelantó cuando Jesper Karlström mandó el balón a la red entre las piernas del portero. Davide Frattesi devolvió luego la igualdad al equipo de Gennaro Gattuso tras una jugada en la que Taylor también tuvo un papel importante.

Taylor recogió el balón de Tijjani Noslin, que había entrado como suplente, y habilitó a Mattia Zaccagni, cuyo centro permitió a Frattesi hacer el 1-1. También en el gol de la victoria el exjugador del Ajax estuvo en el origen de la jugada al dejar libre a Doekhi, cuyo centro acabó en Gudmundsson.

Taylor también está causando cada vez más impresión entre la afición italiana. “Kenneth Taylor es un superjugador”, escribió un aficionado, mientras que otro habló de “intensidad y calidad infinitas”. Otro más consideró que Taylor “se adueñó del centro del campo” y recuperó muchos balones.

Las actuaciones de ambos neerlandeses contribuyen al arranque perfecto de la Lazio en la Serie A. Los romanos suman nueve puntos tras tres jornadas y ocupan así la tercera posición, mientras que su vecino AS Roma y el vigente campeón Inter también siguen sin perder puntos.