Ex Real Madrid: "Arturo Vidal es un competidor nato"

Fernando Hierro, histórico del cuadro blanco, llenó de elogios al volante del Barcelona. También tuvo palabras para Pellegrini, Zamorano y Salas.

El exjugador del , Fernando Hierro, solo tuvo palabras de elogios para Arturo Vidal en conversación con el CDF, donde además habló de Iván Zamorano, Marcelo Salas y Manuel Pellegrini.

Respecto al volante del , el histórico defensa sostuvo que “tiene experiencia para jugar en cualquier equipo del mundo. Compite y lleva siete goles. Es un competidor nato y puede jugar en cualquier equipo. Tiene calidad, es muy completo y se ha adaptado a jugar en , , que no es fácil”.

Mientras que sobre el técnico chileno, quien tuvo un breve paso por el conjunto ‘merengue’ en la temporada 2009-2010, dijo: “Es un excelente entrenador, tuve la suerte de encontrármelo en . Tiene mucha experiencia y maneja muy bien al vestuario. Le da personalidad al equipo. Necesitó más tiempo en el Madrid. Quedó a pocos puntos (del título). Tiene perfil de entrenador de equipo grande. Me encantaría volver a verlo en el fútbol español. Sería una gran satisfacción porque es extraordinario”, comentó.

Finalmente, y tras ser consultado por el mejor chileno que vio en cancha, el 'Mariscal' no dudó: “Iván era un profesional maravilloso. Salas y Zamorano eran una gran delantera; dos jugadores extraordinarios que eran un dolor de cabeza para los defensas; no te daban oportunidad. ha tenido jugadores muy buenos en el último tiempo. Es un equipo aguerrido, que juega bien. Me quedo con Iván, pero Salas me parecía también muy bueno”, cerró.