Ex Juventus, en España se vuelven locos por David: «Un vídeo para enseñar a los niños, un 9 de clase mundial»

De Turín a Madrid, todo ha cambiado. Jonathan David, en la Serie A, con la camiseta de la Juventus, ha fracasado. En Madrid, en cambio, el canadiense ha reencontrado el gol. El tercer tanto consecutivo, en el derbi contra el Real, que ha hecho estallar definitivamente el entusiasmo de los aficionados del Atleti, hasta conquistar también la narración española y a todos los medios.





«UN 9 DE CLASE MUNDIAL» - Gol decisivo en el derbi. En España han quedado impresionados sobre todo por la manera en que el delantero interpretó el partido: los movimientos, la capacidad para atacar el área, la lectura de las situaciones y la sangre fría en los últimos metros. Durante la narración del derbi llegó también un elogio especialmente significativo: «Sus vídeos deberían mostrarse a cada chico ahí fuera que quiere convertirse en delantero. Así es como se mueve y define en el área un número 9 de clase mundial».





Tres partidos consecutivos marcando han encendido el entusiasmo de los aficionados y han convertido su rendimiento en uno de los temas más comentados en torno al Atlético.











































