Ex compañero de Falcao explicó los motivos de su fracaso en Manchester United

El zaguero inglés compartió vestuario con el cafetero durante su paso por Old Trafford en 2014.

Sin lugar a dudas, el paso por el ha sido uno de los fracasos más grandes en la exitosa carrera de Radamel Falcao García. El Tigre llegó a Old Trafford en el verano de 2014 y salió al año siguiente criticado fuertemente por la prensa inglesa por sus pobres cuatro goles con los Red Devils.

Varios años han pasado desde que el samario dejó 'El Teatro de los sueños' donde a pesar de su bajo nivel dejó una buena cara por su alto profesionalismo, tal como resaltó recientemente Chris Smalling, quien además explicó los motivos del fracaso del colombiano.

“Falcao es uno de los tipos más amables que he conocido, hablaba bien inglés, era muy buena persona. Todos queríamos que su labor funcionara, tenía cifras aterradoras, pero vino después de una gran lesión y eso influyó para que la situación no funcionara para él”, comentó el hoy jugador de la en charla con 'The Athletic’.

“A veces, cuando las cosas no funcionan, los jugadores son, en gran parte, responsables, por lo que no sientes lástima por ellos. Falcao era diferente, simplemente no podía actuar bien y en su máximo nivel por lo que había sucedido antes", agregó.

Cabe resaltar que Radamel sufrió una complicada lesión de rodilla en enero de 2014 que le sacó cinco meses de los campos y le impidió disputar el Mundial de 2014. Tras dicha lesión pasó dos años lejos de su mejor nivel, precisamente los dos que estuvo en la Premier League (también jugó un año en ). Tuvo que esperar a su regreso al Monaco para recuperar su forma habitual.