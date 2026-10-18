¿Evitará el peor escenario?: preocupación en el Atlético antes de los duelos ante el Bayern y el Barcelona

El Atlético de Madrid recibió noticias relativamente tranquilizadoras sobre la lesión de su defensa argentino Cristian Romero, después de que las pruebas médicas revelaran que sufre una lesión de bajo grado en el aductor.

Según lo publicado por el diario Marca este domingo, la lesión alejará al "Cuti" Romero de los terrenos de juego durante un periodo de entre 10 y 12 días.

Romero había generado preocupación durante la victoria ante el Espanyol, después de sentir unas molestias que le llevaron a pedir el cambio tras una hora de juego, en medio del temor por la ausencia de un central que ha contribuido a reforzar la solidez de la línea defensiva del equipo.

Las pruebas a las que se sometió el jugador el domingo mostraron que la lesión va más allá de una simple sobrecarga muscular, aunque no es tan grave como para obligarle a una ausencia prolongada, ya que las estimaciones apuntan a que podría regresar en menos de dos semanas.

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Se perderá los partidos ante el Stuttgart y el Deportivo

Según el informe, Romero no acompañará a la expedición del Atlético de Madrid que viajará a Stuttgart el lunes, con vistas al duelo contra el equipo alemán del martes en la Liga de Campeones, y también se perderá el partido contra el Deportivo de La Coruña previsto para el próximo sábado en el estadio Metropolitano.

En cambio, se espera que el defensa argentino esté disponible para el siguiente encuentro frente al Levante, dentro de aproximadamente una semana, aunque el cuerpo técnico no precipitará su regreso si no ha recuperado por completo su estado de forma.

Bayern y Barcelona: el objetivo más importante

El objetivo principal del Atlético de Madrid es evitar el peor de los escenarios, el que genera cierta inquietud en el cuerpo técnico: la posibilidad de que el jugador se ausente de los próximos grandes enfrentamientos.

Por ello, el entrenador Simeone y su equipo de trabajo esperan recuperar a Romero en plena forma antes de una semana decisiva, en la que recibirán al Bayern Múnich el martes y después se medirán al Barcelona el domingo, en dos partidos de enorme importancia dentro de la Liga de Campeones y de LaLiga.

La presencia del capitán de la selección argentina en el eje de la defensa se considera un elemento clave en esos dos encuentros, lo que convierte en una prioridad para el equipo no arriesgar con un regreso precipitado, incluso si eso implica prescindir de él en el partido contra el Levante.