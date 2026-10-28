Compartir Sigue a GOAL en Google

El Everton y el Crystal Palace, de la Premier League, han recibido una noticia muy positiva de cara al mercado de invierno: el Lecce italiano se prepara para escuchar ofertas por su cotizado central Tiago Gabriel. Pese a tener al defensa de 21 años atado hasta 2030, el club de la Serie A está dispuesto a autorizar su salida en el nuevo año.

Anuncios

El club italiano invita a presentar ofertas en invierno

Según Football Insider, el Lecce ha decidido que está «dispuesto» a vender al defensa portugués y lo traspasará al «mejor postor» cuando se abra el mercado de enero. Tanto el Everton como el Crystal Palace siguen de cerca al joven, al igual que varios clubes importantes de Italia, después de su destacada irrupción la pasada temporada. David Moyes, entrenador del Everton, quiere ficharlo pese a contar ya con numerosas opciones en el centro de la defensa.

El prometedor portugués asciende con rapidez

Aunque fichar a un nuevo central no es una prioridad urgente para este invierno en Merseyside, los responsables de los fichajes ven en Gabriel a un futbolista con un futuro prometedor y están dispuestos a actuar, ya que el Lecce acepta que no podrá retenerlo a largo plazo.

Todavía en la temporada 2024-25, el defensa jugaba en el equipo B del Estrela da Amadora, en su Portugal natal, antes de convertirse rápidamente en una pieza fundamental del primer equipo del club italiano.

Solo se quedó fuera del once titular en dos partidos de la Serie A la pasada temporada, en la que el Lecce evitó por poco el descenso a la segunda categoría. Esta campaña ya suma dos goles y una asistencia en seis partidos de liga como titular.

Anuncios Anuncios

Los refuerzos en ataque siguen siendo la prioridad urgente

Mientras el Everton estudia fichar a un defensa, Keith Wyness, exdirector ejecutivo del club, declaró el martes al mismo medio que incorporar a un delantero en enero es mucho más urgente después de no haber cerrado a finales de verano el fichaje de Folarin Balogun.

Related Topics

El fracaso de esa operación ha dejado al delantero francés Thierno Barry como único delantero centro del primer equipo a disposición de Moyes esta temporada.

Aunque el entrenador ha gestionado con cautela los minutos del delantero hasta ahora, no tiene otras opciones en punta, y Wyness cree que no haber fichado a otro atacante en verano ya le ha costado «seis puntos» al Everton en la clasificación de la Premier League.

Anuncios

Los pretendientes se enfrentarán a una fuerte competencia en enero

Al Everton no le resultará sencillo hacerse con los servicios de Gabriel en enero, dado el interés del Crystal Palace y de destacados clubes de la Serie A. Mientras tanto, Moyes tendrá que afrontar un exigente calendario de otoño y de las fiestas navideñas con pocas opciones en ataque antes de que puedan llegar refuerzos. La forma en que el Everton reparta su presupuesto invernal entre un delantero muy necesario y un defensa con proyección a largo plazo marcará su próximo mercado de fichajes.