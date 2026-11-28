Cómo ver el Everton-Liverpool con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita al operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

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Previa del partido

Premier League - Jornada 12 29 nov 2026 - 07:00 Hill Dickinson Stadium

El Everton recibe al Liverpool el domingo en el Hill Dickinson Stadium en el primer derbi de Merseyside de la temporada de la Premier League.

El Liverpool llega en un gran momento. Venció 4-0 al Manchester United el pasado fin de semana y el miércoles se impuso 3-0 al Club Brugge en la Champions League.

Alexander Isak ha liderado al equipo. El internacional sueco marcó dos goles en Bélgica y alcanzó los 10 esta temporada. Florian Wirtz también vio puerta.

El Everton llega con sensaciones muy distintas. El equipo de David Moyes perdió 4-0 ante el Brentford el lunes, un resultado que puso fin a una prometedora racha de victorias en liga.

Esa derrota deja al Everton noveno en la clasificación, mientras que el Liverpool ocupa la cuarta plaza. El público de un derbi y las ganas de reivindicarse deberían propiciar un ambiente intenso.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre la hora de inicio, cómo seguir el partido y las últimas noticias de los equipos.

La información oficial sobre la retransmisión de este encuentro, incluidos el canal de televisión y los detalles del streaming, aún no está disponible. Esta página se actualizará cuando se confirmen los operadores.

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