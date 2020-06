Everton confirma lesión muscular de Yerry Mina

Malas noticias para el ídolo de Guachené. Luego de realizar los chequeos respectivos tras sufrir una molestia la semana pasada, el cuerpo médico de confirmó que Yerry Mina será baja por varias semanas.

Según la información suministrada por el equipo azul, el central sufrió una rotura parcial en el músculo cuádruple izquierdo y ya inició su recuperación, sin embargo, el tiempo que estará al margen no fue determinado.

En la actual temporada, el referente de la Selección ha actuado durante 28 partidos anotando dos goles, siendo una baja sensible para Carlo Ancelotti pues venía consolidándose en la titular del equipo.

