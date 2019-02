Ever Alvarado reconoció que Motagua los "bailó"

Primera División de Honduras: El defensor de Olimpia no puso excusas ante el rendimiento de su equipo en el empate 1-1 durante el clásico.

Ever Alvarado apeló a su máxima franqueza a la hora de analizar el clásico hondureño del pasado domingo, en el cual su equipo, Olimpia, obtuvo una igualdad agónica (1-1) frente a Motagua.

El defensor entiende que el nivel del actual campeón fue superior y que, por momentos, el dominio fue excelso. "Hay mucha razón, Motagua nos bailó y es que las cosas hay que hablarlas como son, Motagua tuvo para meternos tres a cuatro goles y no pudieron hacerlo", analizó.

El nacido en El Negrito (Yoro) hace 27 años no tuvo problemas en admitir que el punto sumado les cayó muy bien. "Fue un empate que vale mucho para nosotros por cómo se dio, no jugamos, propuso más Motagua que nosotros y al final se logró ese empate", valoró.

De todas maneras, Alvarado dejó en claro que en el fútbol, los resultados no se merecen: "Hay una cosa clara también y el fútbol es de hacer. Nosotros ante Marathón tuvimos las ocasiones pero no concretamos y ellos nos ganaron 1-0. Ahora Motagua jugó más que nosotros, pero no nos ganó".

Foto: ORLANDO SIERRA/AFP/Getty Images