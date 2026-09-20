El árbitro Ortiz Arias fue objeto de duras críticas tras su desempeño en la dirección del derbi madrileño entre el Atlético y el Real, que terminó con victoria de los rojiblancos por 2-1 en la séptima jornada de LaLiga.

La web "Archivo VAR", especializada en las jugadas arbitrales polémicas, otorgó una calificación demoledora a Ortiz Arias, que se quedó en un 0,25 sobre 10 puntos.

Archivo VAR justificó su decepcionante valoración señalando: "Un arbitraje terrorífico de Arias, que lo llevará directamente a la congelación arbitral, tras un partido de derbi en el que era imposible cometer más errores de los que cometió".

Y continuó: "El árbitro madrileño es de esos colegiados que en algunos partidos se sienten por encima del bien y del mal. Se planta ante ti con seriedad y te convence de algo que ni siquiera ocurrió. El problema es que ese estilo no puedes elegirlo en todos los partidos, y este fue uno de esos casos".

Y apuntó: "Comenzó perdonando la tarjeta amarilla a Baena en dos ocasiones, entre risas y advertencias a los entrenadores. Y a partir de ahí empezó su completo derrumbe. Al principio, sancionó a Bellingham con tarjeta amarilla por una entrada, cuando la amarilla debería haber sido para Cuti Romero".

Y añadió: "El árbitro acudió a la pantalla de revisión, al parecer, por una confusión en la identidad del jugador, pese a que el reglamento aclara que no se pueden revisar las propias infracciones, y todo acabó con el cambio de la tarjeta amarilla de Bellingham a Romero. Se trata de una jugada que en ningún caso merece la tarjeta roja".

Y subrayó: "Ni siquiera mostró tarjeta amarilla por una fuerte entrada de Kang-in Lee sobre Fede Valverde, que provocó un esguince de tobillo al jugador del Real Madrid justo delante de sus ojos. Y el jugador surcoreano se marchó de la jugada riéndose".

Para completar el cuadro, se limitó a mostrar tarjeta amarilla en la jugada del agarrón de Huijsen sobre Giuliano Simeone dentro del área, sin ninguna posibilidad de jugar el balón. Es una jugada clara que exige la expulsión directa, pero el árbitro se conformó desde el principio con enseñar la tarjeta amarilla.

Archivo VAR concluyó su informe afirmando: "Se lleva un 0,25 porque escribió su nombre en la hoja del examen".

Pueden debatir los temas y las noticias en mayor profundidad en los foros de Kooora