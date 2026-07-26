Pese a que el portugués Cristiano Ronaldo terminó su participación en el Mundial 2026 con tres goles, eso no fue suficiente para situarlo entre la élite de las estrellas del torneo en cuanto a rendimiento, después de que le superaran varios jugadores árabes que ofrecieron niveles destacados, tanto con sus selecciones como a nivel individual.

Ronaldo abandonó la competición del torneo en segunda ronda tras la derrota de Portugal ante España, después de disputar 5 partidos con un total de 441 minutos y marcar 3 goles, si bien el descenso de su nivel en la fase de grupos ante Colombia y la República Democrática del Congo afectó de forma evidente a su valoración final.

La plataforma "WhoScored", especializada en estadísticas, reveló su clasificación de los mejores jugadores del Mundial 2026, en la que seis jugadores árabes superaron al capitán de Portugal, ya fuera por la valoración técnica o por el impacto que ofrecieron con sus selecciones.

El marroquí Achraf Hakimi encabezó a los jugadores árabes, después de ocupar el puesto 22 a nivel mundial con una valoración de 7,46, tras disputar 6 partidos en los que marcó un gol y dio dos asistencias, para seguir reafirmando su posición como uno de los mejores laterales del mundo.

El portero de la selección de Egipto, Mostafa Shobier, se situó en el puesto 28 a nivel mundial con una valoración de 7,38, después de firmar un torneo destacado en el que disputó 5 partidos y detuvo dos penaltis, para ser una de las mayores sorpresas del campeonato.

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Asimismo, el capitán de la selección de Egipto, Mohamed Salah, ocupó el puesto 48 a nivel mundial con una valoración de 7,27, tras disputar 5 partidos en los que marcó un gol y dio dos pases decisivos, contribuyendo de forma directa al recorrido de Egipto.

La lista incluyó también al marroquí Azzedine Ounahi, que ocupó el puesto 108 a nivel mundial con una valoración de 7,03 tras marcar dos goles en 6 partidos, junto a Ismael Saibari, que se situó en el puesto 141 con una valoración de 6,96 después de marcar 3 goles antes de que la lesión pusiera fin a su recorrido en el torneo.

En cuanto al marroquí Noussair Mazraoui, se situó en el puesto 153 a nivel mundial con una valoración de 6,94, la misma valoración de Ronaldo, pero le superó gracias a que Marruecos llegó a una fase más avanzada del torneo, además de haber disputado un mayor número de minutos.