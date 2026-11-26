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El centro de congresos Sava de Belgrado acogió el sorteo de los grupos de la fase final de la Eurocopa sub-21, que se disputará en Albania y Serbia del 16 de junio al 3 de julio de 2027.

Además del título de campeón de Europa, estará en juego la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, con 3 plazas disponibles. Si Inglaterra alcanzara las semifinales, las otras tres semifinalistas se clasificarían para los Juegos Olímpicos. De lo contrario, el partido por el tercer puesto se disputará el 3 de julio en Backa Topola.

Las 14 selecciones clasificadas y las 2 de los países anfitriones se distribuyen en 4 grupos de 4 equipos. La Italia sub-21 del seleccionador Silvio Baldini, presente junto a su colaborador Andrea Barzagli, se enfrentará a la anfitriona Albania, España y Finlandia.

GRUPO A: Serbia, Polonia, Inglaterra, Francia.

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GRUPO B: Albania, España, ITALIA, Finlandia.

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GRUPO C: Chequia, Portugal, Grecia, Croacia.

GRUPO D: Noruega, Bélgica, Alemania, Países Bajos.

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EL CALENDARIO: Italia debutará el miércoles 16 de junio contra Finlandia en Elbasan, a las 18:00. Después se enfrentará a la anfitriona Albania el sábado 19 de junio y a España el martes 22 de junio en el Arena Kombetare de Tirana, en ambos casos a las 21:00.

HABLA BALDINI: El seleccionador de Italia sub-21, Silvio Baldini, declaró a la UEFA: «Sinceramente, nos daba igual el grupo que nos tocara. Estamos preparados y somos competitivos para llegar hasta el final. ¿Finlandia en el debut? Sonará a tópico, pero todos los partidos son iguales. Ya estamos aquí, en una fase final, y no podemos plantearlo de otra manera. Llegamos al partido de clasificación en casa contra Polonia convencidos de que también en la ida, pese a perder, habíamos jugado un partido de gran nivel. El fútbol es así. Sabíamos que era difícil, pero teníamos calidad para ganar».

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En cada grupo hay una selección de cada uno de los 4 bombos, establecidos según su posición en el ranking de coeficientes de la UEFA.

LOS BOMBOS

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BOMBO 1: España, Alemania, Inglaterra, Portugal.

BOMBO 2: Francia, ITALIA, Países Bajos, Croacia.

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BOMBO 3: Polonia, Grecia, Finlandia, Noruega.

BOMBO 4: Bélgica, Chequia, Serbia, Albania.

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LAS RESTRICCIONES DEL SORTEO

A Serbia se le asigna la posición A1. Por tanto, el Grupo A queda cerrado a las demás selecciones del bombo 4, ya que no pueden coincidir en un mismo grupo dos equipos del mismo bombo.

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A Albania se le asigna la posición B1. Por tanto, el Grupo B queda cerrado a las demás selecciones del bombo 4, ya que no pueden coincidir en un mismo grupo dos equipos del mismo bombo.

LOS ESTADIOS EN ALBANIA

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Arena Kombetare, Tirana (3 partidos del Grupo B, una semifinal y la final)

Elbasan Arena, Elbasan (3 partidos del Grupo B y un cuarto de final)

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Estadio Loro Borici, Shkodër (3 partidos del Grupo D y un cuarto de final)

Arena e Demave, Tirana (3 partidos del Grupo D)

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LOS ESTADIOS EN SERBIA

Estadio de Belgrado, Belgrado (3 partidos del Grupo A, un cuarto de final y una semifinal)

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Estadio de Leskovac, Leskovac (3 partidos del Grupo A)

Estadio Backa, Backa Topola (3 partidos del Grupo C y una posible eliminatoria olímpica)

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Estadio de Loznica, Loznica (3 partidos del Grupo C y un cuarto de final).

LA FASE ELIMINATORIA

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Cuarto de final 1: ganador del Grupo A contra segundo del Grupo C

Cuarto de final 2: ganador del Grupo C contra segundo del Grupo A

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Cuarto de final 3: ganador del Grupo B contra segundo del Grupo D

Cuarto de final 4: ganador del Grupo D contra segundo del Grupo B

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Semifinal 1: ganador del cuarto de final 1 contra ganador del cuarto de final 2

Semifinal 2: ganador del cuarto de final 3 contra ganador del cuarto de final 4

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Final: ganador de la semifinal 1 contra ganador de la semifinal 2.