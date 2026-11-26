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El centro de congresos Sava de Belgrado acogió el sorteo de los grupos de la fase final de la Eurocopa sub-21, que se disputará en Albania y Serbia del 16 de junio al 3 de julio de 2027. Además del título europeo, estará en juego la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, con 3 plazas disponibles.

Las 14 selecciones clasificadas y las 2 de los países anfitriones se reparten en 4 grupos de 4 equipos. La Italia sub-21 del seleccionador Silvio Baldini, presente junto a su colaborador Andrea Barzagli, queda encuadrada con la anfitriona Albania, España y Finlandia.

GRUPO A: Serbia, Polonia, Inglaterra, Francia.

GRUPO B: Albania, España, ITALIA, Finlandia.

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GRUPO C: Chequia, Portugal, Grecia, Croacia.

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GRUPO D: Noruega, Bélgica, Alemania, Países Bajos.

En cada grupo hay una selección de cada uno de los 4 bombos, establecidos según su posición en el ranking de coeficientes de la UEFA.

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LOS BOMBOS

BOMBO 1: España, Alemania, Inglaterra, Portugal.

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BOMBO 2: Francia, ITALIA, Países Bajos, Croacia.

BOMBO 3: Polonia, Grecia, Finlandia, Noruega.

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BOMBO 4: Bélgica, Chequia, Serbia, Albania.

LAS RESTRICCIONES DEL SORTEO

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Serbia ocupa la posición A1. Por tanto, las demás selecciones del bombo 4 no pueden quedar encuadradas en el grupo A, ya que no se permite incluir a dos equipos del mismo bombo en un mismo grupo.

Albania ocupa la posición B1. Por tanto, las demás selecciones del bombo 4 no pueden quedar encuadradas en el grupo B, ya que no se permite incluir a dos equipos del mismo bombo en un mismo grupo.

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LOS ESTADIOS EN ALBANIA

Arena Kombetare, Tirana (3 partidos del grupo B, una semifinal y la final)

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Elbasan Arena, Elbasan (3 partidos del grupo B y un cuarto de final)

Estadio Loro Borici, Scutari (3 partidos del grupo D y un cuarto de final)

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Arena e Demave, Tirana (3 partidos del grupo D)

LOS ESTADIOS EN SERBIA

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Estadio de Belgrado, Belgrado (3 partidos del grupo A, un cuarto de final y una semifinal)

Estadio de Leskovac, Leskovac (3 partidos del grupo A)

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Estadio Backa, Backa Topola (3 partidos del grupo C y una posible eliminatoria olímpica)

Estadio de Loznica, Loznica (3 partidos del grupo C y un cuarto de final).

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LA FASE ELIMINATORIA

Cuarto de final 1: Ganadora del grupo A contra segunda del grupo C

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Cuarto de final 2: Ganadora del grupo C contra segunda del grupo A

Cuarto de final 3: Ganadora del grupo B contra segunda del grupo D

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Cuarto de final 4: Ganadora del grupo D contra segunda del grupo B

Semifinal 1: Ganadora del cuarto de final 1 contra ganadora del cuarto de final 2

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Semifinal 2: Ganadora del cuarto de final 3 contra ganadora del cuarto de final 4

Final: Ganadora de la semifinal 1 contra ganadora de la semifinal 2.