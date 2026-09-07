Es casi imposible mejorar la sensación que transmite el Barça de Flick en este inicio de temporada, según el articulista del diario catalán "Sport", Ernest Folch, quien considera que el "no fichaje" de Julián Álvarez tuvo, curiosamente, un efecto positivo, y dio la clave del "camino natural que debía seguir esta plantilla excepcional".

Folch añadió: "Cuántas teorías elaboramos todos sobre quién debía ser el relevo de Lewandowski, cuántas veces soñamos con fichajes imposibles de Haaland, Kane o el propio Julián, y cuántos artículos sobre la necesidad de contar con una referencia arriba... y resulta que el tándem Flick-Deco convierte de nuevo la necesidad en virtud".

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Continuó: "Flick y Deco llegaron a la sabia conclusión: la única receta para compensar el 'fracaso' de Julián era, sencillamente, no fichar a nadie, o al menos no a un jugador estructural, teniendo en cuenta que Gabriel Jesus, si juega como delantero puro, probablemente no pasará de ser una simple opción de recambio".

El articulista prosiguió: "Nada se parece más al Barça de Cruyff anterior a Romário —el Barça de las tres primeras Ligas, que también conquistó la Copa de Europa— que este Barça de Flick, que juega igual que aquel, sin una referencia fija arriba, con cualquier jugador dispuesto a llegar a la posición de '9' desde atrás, y sin necesidad de ocupar el espacio de antemano".

Añadió: "Estos días se dice que no hacía falta un número nueve, porque el nueve es Raphinha, pero ni siquiera eso es del todo exacto, porque Lamine también hace de nueve, y también Fermín, y quién sabe si Gordon no acabará haciéndolo. La cuestión es que no hay nueve sencillamente porque todos son nueve, o pueden serlo, o simplemente pueden preparar a sus compañeros para que se conviertan en delanteros".

Folch continuó: "Por eso las estadísticas muestran una cifra abrumadora: tras cuatro jornadas de Liga, el Barça tiene tres jugadores entre los cinco primeros de la tabla de goleadores. Y no es solo cuestión de números, pues el arranque de la tercera temporada de Flick es, sin duda, de mayor dinamismo, generación de ocasiones y velocidad de juego".

Concluyó: "Quitar a un nueve puro como Lewandowski fue como quitar un tapón: el equipo está en un estado de gracia asombroso, a años luz de sus supuestos rivales, y envía señales de que, esta vez de verdad, está a punto de dar el salto definitivo a la élite de Europa y de competir en serio por la Champions League. Julián, nos duele decirlo, pero... ¡qué bien que no viniste!".

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