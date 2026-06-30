Estuvo a punto de llorar... El padre de Haaland acapara toda la atención

Alf-Inge Haaland, padre de la estrella del Manchester City, parecía a punto de llorar en las gradas mientras su hijo Erling llevaba a Noruega a los octavos de final del Mundial 2026 con un gol decisivo (2-1) ante Costa de Marfil.

En el 86, en Texas, aprovechó un centro de Patrick Berg tras superar la defensa marfileña. Haaland remató con la izquierda a bocajarro, desatando el delirio de los miles de aficionados escandinavos en el estadio «AT&T».

Mientras el delantero celebraba con sus compañeros, las cámaras enfocaron a su padre, Alf Inge, excentrocampista del Manchester City, que asiste a casi todos sus partidos. Con las manos en el rostro, parecía abrumado por la emoción y estalló de alegría al pitido final.

La última vez que Noruega jugó un Mundial fue en Francia 1998, cuando quedó eliminada en la fase de grupos.

Ahora se prepara para liderar el ataque ante Brasil en octavos el domingo.

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