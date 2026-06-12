Estuvo a punto de batir el récord de Pelé... Un jugador mexicano entra en la historia del Mundial

Gilberto Mora, joven jugador de México, entró en la historia del Mundial al participar en el partido inaugural contra Sudáfrica.

La selección mexicana, anfitriona junto a Estados Unidos y Canadá, venció 2-0 a Sudáfrica ayer jueves en el Azteca.

El técnico Javier Aguirre lo mantuvo en el banquillo hasta el minuto 66, cuando reemplazó a Brian Gutiérrez.

Según Opta, con 17 años y 240 días se convirtió en el jugador más joven en representar al país anfitrión en la historia del torneo.

Lee también:

75 %... Una curiosa paradoja entre el Mundial de 2022 y la inauguración de 2026

Además, es el sexto futbolista más joven en jugar un Mundial, según «Stats Foot».

Quedó por detrás de los cinco más jóvenes: el irlandés Norman Whiteside (17 años y 41 días), el camerunés Samuel Eto'o (17 años y 99 días), el nigeriano Femi Obabonmi (17 años y 101 días), el camerunés Samuel Olimbi (17 años y 185 días) y el brasileño Pelé (17 años y 235 días).