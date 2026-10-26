«¡Estuvimos muy lentos!»: Pedri admite con sinceridad los errores del Barcelona en la dolorosa derrota en el Clásico

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El centrocampista del Barcelona Pedri hizo autocrítica sobre la actuación de su equipo tras la derrota por 2-1 ante el Real Madrid en el Clásico. El internacional español señaló los errores de la primera parte y la lentitud en la circulación del balón como factores clave del resultado.

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El Barcelona cae pese a su reacción en la segunda parte

Pedri y el Barcelona sufrieron su primera derrota de la temporada en una competición nacional después de que el Real Madrid se impusiera por 2-1 en el Spotify Camp Nou. Tras encajar un gol afortunado en la primera parte, el Barcelona reaccionó después del descanso y Pedri dio la asistencia para el empate de Raphinha.

Sin embargo, Kylian Mbappe culminó un contraataque en los minutos finales que sorprendió al Barcelona y puso fin a su racha de nueve victorias consecutivas.

El Barcelona sigue líder de LaLiga, con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

Pedri admite que el rendimiento en la primera parte estuvo muy por debajo de lo esperado

En declaraciones a DAZN tras el partido, Pedri no puso excusas al mal arranque del Barcelona. «Creo que, en general, no hemos hecho un gran partido», reconoció Pedri.

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«En la primera parte no hemos sido nosotros; creo que había muchas cosas que podíamos haber hecho mejor».

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«Sobre todo, la velocidad del balón. En la primera parte hemos estado muy lentos, hemos perdido muchos balones de forma tonta y, contra este equipo, eso se paga», explicó el centrocampista.

El centrocampista lamenta no haber defendido bien el contraataque decisivo

Pedri señaló que, aunque el Barcelona mejoró tras el descanso, no defender bien la transición decisiva del Madrid le salió caro. «En la segunda parte hemos empatado y estábamos jugando mejor, pero nos han marcado en un contraataque que no hemos defendido bien», señaló.

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«Tienen calidad arriba».

«Queríamos ganar el Clásico delante de nuestra afición... Nos vamos tristes, pero tenemos que pensar en el próximo partido», añadió Pedri.

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La larga lucha por el título mantiene al Barcelona centrado en recuperarse

Pese al disgusto, Pedri recordó a la afición que la lucha por el título de LaLiga es una carrera de fondo.

«La temporada es larga y el título de Liga no se gana aquí», concluyó Pedri.

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El Barcelona se centra ahora en el partido de LaLiga del sábado contra el Alavés en el Spotify Camp Nou.