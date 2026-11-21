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Guus Til causó una gran sorpresa el sábado por la noche durante el partido de liga entre el NEC y el PSV. El centrocampista ofensivo del equipo de Eindhoven tuvo un encontronazo con Ahmetcan Kaplan en la segunda parte y derribó al defensa.

El PSV tenía el partido bajo control cuando se produjo el enfrentamiento en el Goffertstadion. El equipo de Eindhoven defendía una cómoda ventaja de 0-3 cuando, de repente, se caldearon los ánimos.

Un cuarto de hora después del descanso, Til disputó un balón aéreo con Kaplan, que ganó el duelo. El jugador del PSV se quedó tendido en el césped, dolorido.

Kaplan decidió entonces pedirle explicaciones a su rival, algo que a este claramente no le gustó. Til se levantó de un salto y derribó al defensa del NEC.

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El llamativo incidente ocurrió delante de las narices del árbitro Jeroen Manschot. El colegiado estaba a menos de un metro de los dos protagonistas y tenía una visión perfecta de lo sucedido.

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El comentarista de ESPN Mark van Rijswijk no daba crédito a lo que veía. «¿Pero qué hace Til? ¿Qué hace Til?», reaccionó incrédulo.

«Kaplan parece decirle: “Estás fingiendo”, sea cierto o no. Pero ¿por qué reacciona Til así?», continuó Van Rijswijk.

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Al comentarista le costaba entender la reacción del jugador del PSV, especialmente por la cómoda ventaja de los visitantes. «No está pasando NADA preocupante para el PSV en la segunda parte, porque sucede muy poco».

Mientras tanto, jugadores de ambos equipos se congregaron alrededor de Manschot, que decidió mostrar tarjeta amarilla tanto a Til como a Kaplan. Van Rijswijk esperaba que solo fuera sancionado el jugador del PSV, mientras que el público de Nimega también respondió a la decisión del árbitro con una sonora pitada. Después se escucharon cánticos ofensivos sobre la madre del colegiado.

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Para colmo de males de los aficionados del NEC, el PSV volvió a marcar casi inmediatamente después del altercado. Ruben van Bommel firmó el 0-4 en el siguiente ataque del equipo de Eindhoven.

En X, la decisión de Manschot causó bastante estupor. «¿Por qué no es roja?», se preguntó un aficionado al fútbol. «Me gustaría saber por qué aquí se muestran dos amarillas y no simplemente una roja a Til por el movimiento de golpeo», escribió otro.

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Varios espectadores tampoco entienden por qué Til se dejó provocar con una ventaja tan cómoda. «Me gustaría saber qué le pasa a Til para reaccionar así cuando va ganando 0-3», señaló uno de ellos. «Con esa reacción se arriesga a recibir una tarjeta roja, ¡lo que sería muy estúpido!», afirmó otro usuario.