Estrella mundialista: el Chelsea se abalanza sobre el objetivo de Liverpool y Manchester United

El Chelsea se sumó a la carrera por el fichaje del centrocampista del Mónaco Lamine Camara, entrando en una emocionante pugna con el Liverpool y el Manchester United en su intento por hacerse con el traspaso.

Camara ha pasado dos temporadas con el Mónaco tras incorporarse al club en una operación valorada en 12,8 millones de libras esterlinas procedente del Metz hace dos años.

El jugador, de 22 años, ha disputado además 49 partidos con la selección de Senegal y jugó cuatro encuentros en el Mundial de este verano.

Esta semana, el Mónaco rechazó la oferta del Crystal Palace, superior a los 35 millones de libras esterlinas, por el fichaje de Camara, en un intento por retener al centrocampista defensivo al menos una temporada más.

Pero según el diario inglés «Metro», citando informaciones de la prensa francesa, es probable que la postura del Mónaco se ponga aún más a prueba, ya que el Chelsea es el club más reciente en presentar una oferta después del Crystal Palace, el Manchester United y el Liverpool.

El diario sostiene que el Mónaco exige unos derechos de traspaso de 50 millones de euros (42,7 millones de libras esterlinas) por el internacional senegalés.

El Mónaco cuenta además con una sólida posición negociadora, dado que a Camara todavía le quedan tres años de contrato con el conjunto francés.

Al hablar tras la victoria de su equipo por 3-2 sobre el Liverpool en el estadio de Anfield el pasado domingo, Felipe Luis, entrenador del Mónaco, dejó claro que quiere que Camara siga en el club.

Luis afirmó: «Queremos construir un equipo verdaderamente competitivo. Soy muy egoísta y quiero conservar a todos los jugadores. No quiero que ninguno se marche».

Y añadió: «Pero sé que los clubes se ven obligados a vender a algunos de sus jugadores, y eso es lo que hemos hecho. Espero que podamos retenerlo. Probablemente sea uno de los mejores centrocampistas del mundo».