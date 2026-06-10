Estrella iraní: «El Mundial de Estados Unidos es diferente a cualquier otra edición en la que haya participado»

El delantero iraní Mehdi Taremi criticó el ambiente del Mundial 2026. A su juicio, las restricciones de visados y la negativa de entrada a parte de la delegación iraní a Estados Unidos generan tensión y dañan la imagen del anfitrión.

La selección iraní se prepara para el torneo que organizarán Estados Unidos, Canadá y México, en un contexto político regional complejo.

La selección, que entrenaba en Antalya (Turquía), se trasladó a México tras la decisión de la FIFA de cambiar su sede de Tucson (EE. UU.) a Tijuana, cerca de la frontera.

Si bien esto permitió que jugadores y delegación ingresaran a México, 14 integrantes del cuerpo técnico y administrativo no obtuvieron visados para Estados Unidos, sede de todos los partidos de Irán en la fase de grupos.

Tarmi declaró a ESPN: «He participado en tres ediciones del Mundial, y siempre se decía que, en cuanto bajabas del avión y entrabas en el país anfitrión, sentías un ambiente único de cordialidad y cosmopolitismo».

El exjugador del Inter y actual futbolista del Olympiacos griego añadió: «Por desgracia, ahora no lo siento así. Hay mucha tensión en esta edición del Mundial. Se nota en el ambiente y, lamentablemente, se debe a cuestiones como la denegación de visados. Quizás sea solo una sensación personal».

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Irán debutará ante Nueva Zelanda y Bélgica en Inglewood (California) antes de cerrar la fase de grupos contra Egipto en Seattle el 26 de junio.

El vicepresidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Mohammad Nabi, confirmó que siguen trabajando con la FIFA para resolver el problema de los visados.

«El equipo no está formado solo por los jugadores y el entrenador, sino también por el cuerpo técnico y el personal administrativo. Todos somos un solo equipo», afirmó.

Y añadió: «Seguimos trabajando con la FIFA; ya reconoce el problema y buscamos una solución. Esperamos que se resuelva en los próximos días. En el deporte no debe haber discriminación: todos deben tener las mismas condiciones».

La guerra ha complicado los preparativos.

La guerra en la región ha paralizado el fútbol local y obligado al equipo a entrenar en Turquía.

A pesar de las dudas sobre su participación, la FIFA reitera que Irán disputará la fase final.

Nabi añadió: «El cuerpo técnico trabaja para que los jugadores se mantengan concentrados; son profesionales y cumplen su programa sin distraerse por lo que ocurre fuera del campo».

Sin embargo, el jugador Alireza Jahanbakhsh admitió que es difícil separar el fútbol de la realidad.

«Ha sido muy difícil. Uno está pendiente de la familia y de la gente del país, y eso afecta al grupo», admitió.

Y añadió: «Como selección, intentamos hacer todo lo posible para alegrar a nuestro pueblo, especialmente en estas circunstancias».