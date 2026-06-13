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Muhammad Sharaf Eldeen

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Estrella del Real Madrid: «Hay un 70 % de posibilidades de que Brasil venza a Marruecos»

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Vinicius Junior
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EE. UU.

La Sele se prepara para el partido más difícil del Grupo C

Rodrigo Goiés, estrella del Real Madrid, pronostica que Brasil vencerá a Marruecos este sábado por la tarde (hora de la costa este de EE. UU.) en el Mundial 2026.

Lesionado y sin Mundial, el madridista participa como analista en el canal brasileño «SporTV».

Rodrigo confía en la victoria brasileña y otorga un 70 % de posibilidades a su selección.

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Sobre las opciones de Brasil, el delantero del Real Madrid afirmó: «Tengo confianza. He vivido todo el proceso con ellos y sé que están motivados y preparados».

Sobre Vinicius Junior añadió: «Está en muy buena forma; ha mejorado mucho en los últimos amistosos».

Brasil, en el Grupo C con Marruecos, Haití y Escocia, aspira a su sexto título.

Marruecos, por su parte, alcanzó su mejor resultado en Catar 2022 al quedar cuarto, marca histórica para selecciones árabes y africanas.

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