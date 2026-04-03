Estrella de Senegal: Estábamos dispuestos a dormir en un contenedor de basura frente a Marruecos

Idrissa Gana Gaye, estrella de la selección de Senegal y del Everton inglés, declaró este viernes que las circunstancias y la tensión previas a la final de la Copa Africana de Naciones 2025 contra Marruecos «eran algo normal», y rechazó que se exageraran los acontecimientos que rodearon el partido.

Gaye declaró, durante una entrevista con la revista francesa «Onze Mondial»: «Todo lo que ocurrió antes de la final fue totalmente normal... Lo sabíamos, pero la gente exagera las cosas».

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El veterano jugador senegalés añadió, haciendo hincapié en la solidez de las relaciones entre ambos pueblos: «Antes de la final, incluso antes de la Copa Africana de Naciones, todo el mundo sabía de las buenas relaciones entre marroquíes y senegaleses; esta magnífica relación dura desde hace años y no debemos estropearla... Son amigos y hermanos».

Y continuó: «Éramos conscientes de que no iba a ser un partido fácil, sino tenso, pero estábamos preparados para cualquier cosa... Estábamos tranquilos y concentrados al 200 %... Puede pasar cualquier cosa, pero no nos afectará, ni emocional ni mentalmente... Incluso nos dijimos a nosotros mismos: si nos echan a la basura, nos acostaremos ahí y nos quedaremos callados».

Las declaraciones de Jay se producen en medio de una fuerte polémica sobre la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de retirar el título a Senegal y otorgárselo a Marruecos, tras considerar a los Leones de la Teranga retirados de la final del torneo.