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Muhammad Sharaf Eldeen

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Estrella de Holanda: Marruecos no se ha puesto en contacto conmigo, pero todas las opciones están abiertas

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Oufkir brilló con los Molinos

Ayub Oufkir, joven talento del Alkmaar, ha reavivado las especulaciones sobre su futuro internacional tras brillar con las categorías inferiores de Holanda. Deja la puerta abierta tanto a la selección holandesa como a la marroquí.

El jugador de 20 años, de origen marroquí, admite no haber recibido aún llamada de la Real Federación Marroquí de Fútbol, pese a la reciente oleada de fichajes de futbolistas con doble nacionalidad.

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En declaraciones al diario holandés «voetbalprimeur», recogidas por el periódico marroquí «Al-Batal», Oufkir añadió: «Ahora me centro en la selección holandesa y doy lo mejor de mí cada vez que me convocan».

El joven delantero añadió: «Juego con Holanda y me siento muy a gusto en la selección, pero aún no he tomado una decisión definitiva y todas las opciones siguen abiertas».

Oufkir acaparó la atención en el último parón tras marcar un gol y dar una asistencia en su debut con la sub-21, que venció 2-1 a Bélgica.

El jugador del Alkmaar se mostró muy feliz con este inicio: «Es algo con lo que siempre sueñas. Vestir la camiseta de la selección me da un gran impulso moral, y lo he notado últimamente. Es una sensación maravillosa».

Además, fue clave en el título europeo sub-19 de Holanda el pasado verano.

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