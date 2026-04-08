Ayub Oufkir, joven talento del Alkmaar, ha reavivado las especulaciones sobre su futuro internacional tras brillar con las categorías inferiores de Holanda. Deja la puerta abierta tanto a la selección holandesa como a la marroquí.

El jugador de 20 años, de origen marroquí, admite no haber recibido aún llamada de la Real Federación Marroquí de Fútbol, pese a la reciente oleada de fichajes de futbolistas con doble nacionalidad.

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En declaraciones al diario holandés «voetbalprimeur», recogidas por el periódico marroquí «Al-Batal», Oufkir añadió: «Ahora me centro en la selección holandesa y doy lo mejor de mí cada vez que me convocan».

El joven delantero añadió: «Juego con Holanda y me siento muy a gusto en la selección, pero aún no he tomado una decisión definitiva y todas las opciones siguen abiertas».

Oufkir acaparó la atención en el último parón tras marcar un gol y dar una asistencia en su debut con la sub-21, que venció 2-1 a Bélgica.

El jugador del Alkmaar se mostró muy feliz con este inicio: «Es algo con lo que siempre sueñas. Vestir la camiseta de la selección me da un gran impulso moral, y lo he notado últimamente. Es una sensación maravillosa».

Además, fue clave en el título europeo sub-19 de Holanda el pasado verano.