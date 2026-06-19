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Estrella de España: ¡Bastan dos o tres toques para arrasar a Arabia Saudí!

España vs Arabia Saudí
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D. Olmo
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Arabia Saudí
EE. UU.

Una declaración impactante antes del esperado enfrentamiento

Una estrella de la selección española ha hecho declaraciones llamativas antes del partido contra Arabia Saudí, el domingo por la tarde, en la segunda jornada del Mundial 2026.

En la primera jornada, Arabia Saudí empató 1-1 con Uruguay y España 0-0 con Cabo Verde, así que ambas selecciones del Grupo 8 tienen un punto.

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Dani Olmo, centrocampista del Barcelona y de la selección española, declaró: «Sabemos que nos enfrentaremos a una selección que jugará con un bloque defensivo muy compacto, pero lo afrontaremos de la mejor manera posible; nuestro objetivo es la victoria».

Y añadió: «No necesitamos tener mucho el balón; con dos o tres pases bien hechos bastará para marcar y ganar. Queremos más de un gol para asegurar el resultado».

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Y concluyó: «Hemos venido al Mundial con un único objetivo: conseguir la victoria y seguir trabajando hasta llegar lo más lejos posible».


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