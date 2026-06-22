Estrella de Alemania: «No me entristeció que no me tuvieran en cuenta... y el partido contra Ecuador es como una final»

Nadim Amiri, centrocampista ofensivo de Alemania, celebró su asistencia en el 2-1 sobre Costa de Marfil y pidió más minutos en el Mundial 2026.

Según Reuters, el mediocampista de 29 años ingresó y envió un pase en profundidad a Deniz Undav, quien igualó el 1-0 de la selección africana. antes de que Alemania sentenciara el encuentro y se asegurara el primer puesto del Grupo 5 y la clasificación a los dieciseisavos de final, antes de su último partido contra Ecuador el jueves.

“Todo jugador quiere empezar bien el torneo. No me decepcionó no jugar contra Curazao; no necesito muchos minutos para entrar en ritmo, y el partido ante Costa de Marfil lo demostró”, añadió este lunes en rueda de prensa.

Y añadió: «Fue un momento muy importante para mí».

Añadió que el encuentro ante Ecuador será una final, pues el equipo quiere prolongar su racha de 11 victorias consecutivas.

Alemania, tetracampeona del mundo, regresa a la fase eliminatoria tras 12 años y ya cuenta con seis puntos.

Costa de Marfil es segunda con tres puntos, mientras que Ecuador y Curaçao tienen uno.

Julian Nagelsmann, que debe modificar la defensa por la lesión de Nico Schlotterbeck, podría dejar también en el banquillo a Jamal Musiala tras su floja actuación ante Costa de Marfil.

Amiri declaró: «Ecuador tiene un equipo muy bueno, pero no ha empezado bien el torneo. Debemos estar preparados; espero tener más minutos, pero estoy listo para aportar como el entrenador decida».

Y añadió: «Debemos mantener nuestro ritmo, porque cada victoria nos viene bien. Es un partido de vital importancia para nosotros, con la presencia de muchos aficionados que vienen de Alemania, por lo que queremos ganarlo al 100 % y lo afrontaremos con la máxima intensidad».

Y concluyó: «Todos estamos preparados y lo afrontamos con esta mentalidad, como si fuera una final».