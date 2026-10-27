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Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traducido por

«¡Estoy sorprendido, pero contento!»: Gary Neville reacciona a la decisión del Manchester United de seguir contando con Michael Carrick antes del duelo contra el Chelsea

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Gary Neville ha admitido estar atónito ante la decisión del Manchester United de mantener a Michael Carrick como entrenador tras una desastrosa racha de resultados. Pese a la intensa presión después de una abultada derrota en casa, la leyenda del club seguirá en el banquillo para el decisivo partido de Premier League contra el Chelsea de este fin de semana.

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Carrick se libra por ahora de la purga en Old Trafford

El Manchester United ha decidido mantener su confianza en Michael Carrick pese a la preocupante caída del club en la clasificación de la Premier League. El excentrocampista vio cómo su equipo sufría una humillante derrota por 0-3 en casa ante el Bournemouth el domingo, un resultado que dejó al Manchester United en la 16.ª posición. Fue su octavo partido consecutivo sin ganar entre todas las competiciones, lo que llevó a muchos a pensar que la etapa de Carrick en Old Trafford había llegado definitivamente a su fin, después de que se le viera saludar a la grada Stretford End en lo que parecía una despedida.

Sin embargo, el técnico, de 45 años, estuvo en Carrington para dirigir el entrenamiento del martes por la mañana y ahora prepara al equipo para una difícil visita a Stamford Bridge. Según BBC Sport, la directiva del United ha decidido darle a Carrick la oportunidad de revertir la situación y luchar por su puesto. La decisión llega pese a que, según se informa, el club está estudiando alternativas de renombre como Eddie Howe, Julian Nagelsmann, Antonio Conte y Fabian Hurzeler para asumir el cargo en Old Trafford, mientras sigue aumentando la presión sobre el actual cuerpo técnico.

Neville reacciona a la oportunidad que recibe Carrick

En declaraciones a Sky Sports, Neville, leyenda del United, analizó la situación con franqueza y admitió que esperaba un cambio de entrenador tras el desastre ante el Bournemouth. «Mira, me alegro. Me sorprende, pero me alegro, porque estaba absolutamente convencido de que lo que vi el domingo supondría el final de Michael», explicó Neville.

«Eso parecía cuando, al final, caminaba solo por el campo, con los jugadores detrás de él. Fue casi una vuelta de despedida. Saludaba a los aficionados casi como pidiendo disculpas, pero también como diciéndoles adiós. Así que me sorprende mucho que Michael siga en el cargo, pero me alegro, porque lo cierto es que el domingo fue muy difícil».

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Neville expresó su preocupación por el compromiso del equipo: «No tengo ni idea de cómo irán las cosas en las próximas dos semanas. Espero que, de alguna manera, consiga que esos jugadores vuelvan a jugar por él. No lo han hecho en las últimas semanas». Con el United a solo un punto de la zona de descenso, Carrick está obligado a provocar una reacción inmediata en un grupo que ha tenido dificultades para encontrar una identidad durante la presente temporada.

Carrick aclara sus gestos en Old Trafford

Por su parte, Carrick se apresuró a descartar que estuviera despidiéndose de la afición del Manchester United tras el pitido final del domingo. «No era una despedida por mi parte», insistió. «Tengo sentimientos encontrados. Me duele por mis jugadores, que están pasando por un momento difícil. En algunas cosas podemos ayudar; en otras, la situación se complica, y los chicos lo están acusando ahora mismo. Tengo sentimientos encontrados por la respuesta de los aficionados. Tener esa conexión con ellos me provoca sentimientos encontrados. Necesitaré algo de tiempo para asimilarlo, pero desde luego agradezco su apoyo. Estamos en la situación en la que estamos y ni los resultados ni las actuaciones han sido lo bastante buenos».

El próximo duelo contra el Chelsea supone una gran prueba para ambos clubes, ya que el conjunto londinense también llega tocado tras perder por 2-0 ante el Tottenham. El United ya ha quedado eliminado de la Carabao Cup esta temporada tras caer por 3-2 ante el Brighton en un partido emocionante, por lo que la Premier League es ahora su principal vía para recuperarse en las competiciones nacionales.

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”