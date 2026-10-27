«¡Estoy sorprendido, pero contento!»: Gary Neville reacciona a la decisión del Manchester United de seguir contando con Michael Carrick antes del duelo contra el Chelsea

Compartir Sigue a GOAL en Google

Gary Neville ha admitido estar atónito ante la decisión del Manchester United de mantener a Michael Carrick como entrenador tras una desastrosa racha de resultados. Pese a la intensa presión después de una abultada derrota en casa, la leyenda del club seguirá en el banquillo para el decisivo partido de Premier League contra el Chelsea de este fin de semana.

Anuncios

Carrick se libra por ahora de la purga en Old Trafford

El Manchester United ha decidido mantener su confianza en Michael Carrick pese a la preocupante caída del club en la clasificación de la Premier League. El excentrocampista vio cómo su equipo sufría una humillante derrota por 0-3 en casa ante el Bournemouth el domingo, un resultado que dejó al Manchester United en la 16.ª posición. Fue su octavo partido consecutivo sin ganar entre todas las competiciones, lo que llevó a muchos a pensar que la etapa de Carrick en Old Trafford había llegado definitivamente a su fin, después de que se le viera saludar a la grada Stretford End en lo que parecía una despedida.

Sin embargo, el técnico, de 45 años, estuvo en Carrington para dirigir el entrenamiento del martes por la mañana y ahora prepara al equipo para una difícil visita a Stamford Bridge. Según BBC Sport, la directiva del United ha decidido darle a Carrick la oportunidad de revertir la situación y luchar por su puesto. La decisión llega pese a que, según se informa, el club está estudiando alternativas de renombre como Eddie Howe, Julian Nagelsmann, Antonio Conte y Fabian Hurzeler para asumir el cargo en Old Trafford, mientras sigue aumentando la presión sobre el actual cuerpo técnico.

Neville reacciona a la oportunidad que recibe Carrick

En declaraciones a Sky Sports, Neville, leyenda del United, analizó la situación con franqueza y admitió que esperaba un cambio de entrenador tras el desastre ante el Bournemouth. «Mira, me alegro. Me sorprende, pero me alegro, porque estaba absolutamente convencido de que lo que vi el domingo supondría el final de Michael», explicó Neville.

«Eso parecía cuando, al final, caminaba solo por el campo, con los jugadores detrás de él. Fue casi una vuelta de despedida. Saludaba a los aficionados casi como pidiendo disculpas, pero también como diciéndoles adiós. Así que me sorprende mucho que Michael siga en el cargo, pero me alegro, porque lo cierto es que el domingo fue muy difícil».

Anuncios Anuncios

Neville expresó su preocupación por el compromiso del equipo: «No tengo ni idea de cómo irán las cosas en las próximas dos semanas. Espero que, de alguna manera, consiga que esos jugadores vuelvan a jugar por él. No lo han hecho en las últimas semanas». Con el United a solo un punto de la zona de descenso, Carrick está obligado a provocar una reacción inmediata en un grupo que ha tenido dificultades para encontrar una identidad durante la presente temporada.

Carrick aclara sus gestos en Old Trafford

Por su parte, Carrick se apresuró a descartar que estuviera despidiéndose de la afición del Manchester United tras el pitido final del domingo. «No era una despedida por mi parte», insistió. «Tengo sentimientos encontrados. Me duele por mis jugadores, que están pasando por un momento difícil. En algunas cosas podemos ayudar; en otras, la situación se complica, y los chicos lo están acusando ahora mismo. Tengo sentimientos encontrados por la respuesta de los aficionados. Tener esa conexión con ellos me provoca sentimientos encontrados. Necesitaré algo de tiempo para asimilarlo, pero desde luego agradezco su apoyo. Estamos en la situación en la que estamos y ni los resultados ni las actuaciones han sido lo bastante buenos».

El próximo duelo contra el Chelsea supone una gran prueba para ambos clubes, ya que el conjunto londinense también llega tocado tras perder por 2-0 ante el Tottenham. El United ya ha quedado eliminado de la Carabao Cup esta temporada tras caer por 3-2 ante el Brighton en un partido emocionante, por lo que la Premier League es ahora su principal vía para recuperarse en las competiciones nacionales.