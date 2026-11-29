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Jude Bellingham insiste en que no se tiró en la sorprendente derrota del Real Madrid por 2-1 ante el Alavés, en la que fue expulsado. El centrocampista de Inglaterra afirmó estar «seguro al 100 % de que hubo contacto» y se preguntó por qué no mostraron al árbitro una toma clave. También asumió la responsabilidad por las dos «situaciones tontas» que le impedirán jugar el miércoles ante la Real Sociedad.

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Bellingham niega haberse tirado

Bellingham ha negado haberse tirado durante la derrota del Real Madrid por 2-1 ante el Alavés el sábado. El jugador de 23 años vio una amarilla por protestar en el minuto 74 y una segunda por simular una falta tras caer en el área en el 88.

El Madrid buscaba el empate después de haber ido perdiendo por 2-0 antes de que Bellingham asistiera a Kylian Mbappe para el gol del minuto 69. En una publicación en redes sociales recogida por BBC Sport, Bellingham escribió: «Estoy hundido por el resultado de ayer y siento que, con mi expulsión, privé al equipo de la oportunidad de luchar de verdad por la remontada en los minutos que quedaban».

«La toma desde atrás lo demuestra»

Bellingham continuó: «En cuanto a la jugada, estoy seguro al 100 % de que hubo contacto en mi rodilla y mi muslo y, en mi opinión, la toma desde atrás lo demuestra. No entiendo muy bien por qué no le mostraron esa toma al árbitro en la pantalla».

«Quizá, después de verla, el árbitro habría decidido que hubo contacto, pero no el suficiente para señalar penalti, algo que podría aceptar. Pero es poco probable que me hubiera mostrado una segunda amarilla por 'tirarme' y que, por tanto, me perdiera el importante partido de esta semana en el campo de la Real Sociedad».

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Bellingham asume su responsabilidad

El jugador de Inglaterra quiso dejar claro que no pretendía señalar a nadie: «Solo quería compartir mi punto de vista, sin intención de culpar a nadie ni de crear polémica, y asumo toda la responsabilidad por haberme metido en dos situaciones tontas que acabaron en una tarjeta roja».

El técnico del Real Madrid, Jose Mourinho, ya había salido en defensa de su centrocampista tras el partido del sábado por la noche. Criticó duramente al árbitro Cesar Soto Grado y afirmó que al colegiado «le gusta demostrar su poder».

Bellingham se perderá la visita a la Real Sociedad

Fue la primera derrota del Madrid en 11 partidos y le deja tercero en La Liga, por detrás del Barcelona y el Atlético de Madrid. Mourinho tendrá que encontrar ahora la manera de recuperarse sin Bellingham cuando su equipo visite a la Real Sociedad el miércoles.