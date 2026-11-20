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Fabian Hurzeler ha reafirmado su compromiso con el Brighton & Hove Albion tras un periodo de intensos rumores que lo vinculaban con el puesto vacante en el Manchester United. El entrenador del Brighton, que ha llevado a su equipo al segundo puesto de la Premier League, se pronunció después de recibir una muestra pública de confianza del propietario del club, Tony Bloom.

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El entrenador del Brighton aclara su futuro tras los rumores sobre el United

El entrenador del Brighton, Hurzeler, se ha pronunciado sobre los rumores acerca de su futuro y ha insistido en que sigue plenamente centrado en su proyecto en el Amex Stadium. El técnico alemán ha despertado un gran interés tras un comienzo de temporada estelar, y algunas informaciones apuntaban a que figuraba en la lista de candidatos del Manchester United después de la destitución de Michael Carrick. Aunque los dirigentes de Old Trafford acabaron decantándose por Mauricio Pochettino, la cotización de Hurzeler sigue al alza en toda Europa .

Las declaraciones del técnico de 33 años llegan después de que el presidente del Brighton, Bloom, afirmara que el club lucharía «con todas sus fuerzas» para retener a su entrenador. Hurzeler no tardó en corresponder a la confianza mostrada por la directiva del club en su última comparecencia ante los medios. «He hablado mucho de su apoyo [el de Bloom], su confianza y su fe. Es un privilegio trabajar aquí y, desde que llegué, ha habido muchos rumores sobre otros clubes, pero son solo rumores y estoy plenamente comprometido con este club».

Noticias dispares sobre las lesiones en el Brighton

De cara a su próximo partido, el Brighton ha recibido noticias de distinto signo sobre el estado físico de varios jugadores importantes del primer equipo. El equipo podrá contar con Chema Andres y Yankuba Minteh, ambos disponibles para jugar.

Las buenas noticias también llegan en ataque, donde Stefanos Tzimas y Kaoru Mitoma están cada vez más cerca de recuperar la plena forma física a medida que se intensifica el calendario. Sin embargo, no todo son noticias alentadoras para el conjunto de la costa sur, ya que Zadok Yohanna no podrá jugar.

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La atención se centra en el desafío ante el Hull City

El próximo compromiso del Brighton le llevará al norte para enfrentarse al Hull City, un equipo que se ha ganado el respeto de Hurzeler tras su exitoso regreso a la Premier League.

El entrenador del Brighton destacó la disciplina táctica del recién ascendido y su capacidad para poner en dificultades incluso a los rivales más talentosos. El Brighton ocupa actualmente el segundo puesto de la Premier League con 22 puntos en 10 partidos, cinco menos que el líder, el Arsenal, mientras que el Hull City es decimotercero con 11 puntos.

Respeto por el planteamiento táctico del Hull City

Al analizar la amenaza que representa el Hull City, Hurzeler señaló varias facetas concretas con las que podría hacer daño a su equipo. «Están haciendo un trabajo impresionante. Son un equipo muy organizado. El Arsenal tuvo dificultades, así que tenemos que ser pacientes. Sabemos que son buenos en las transiciones y que tienen calidad individual, además de ser peligrosos a balón parado. No creo que sea un campo fácil», explicó el entrenador del Brighton en su comparecencia previa al partido.